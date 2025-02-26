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    美國網紅約台灣女粉絲碰面遇竊賊！ 3萬元現金、護照全飛了

    美國男模網紅Jacob Pugmire徒步環島至台南，女粉絲違規將機車停在林默娘公園隱蔽處，男模錢包、護照暫放機車內遭竊。警方指出，違停處無監視器，已擴大調閱周邊影像追查竊嫌。（圖擷取自threads）

    美國男模網紅Jacob Pugmire徒步環島至台南，女粉絲違規將機車停在林默娘公園隱蔽處，男模錢包、護照暫放機車內遭竊。警方指出，違停處無監視器，已擴大調閱周邊影像追查竊嫌。（圖擷取自threads）

    2025/02/26 06:21

    〔記者王捷／台南報導〕美國男模網紅Jacob Pugmire徒步環島到台南，女粉絲晚間把機車停在安平區林默娘公園隱蔽處，急約男模碰面，男模將錢包、護照暫放在機車置物箱中，凌晨要離開時，機車坐墊已遭撬開、錢包遭竊，男模昨將影片PO網，引起網友對治安疑慮，警方指出，女粉絲違規停車處，剛好沒有監視器，目前已擴大調閱周邊影像追查竊嫌。

    Jacob Pugmire是來自美國的模特兒兼網紅，擁有許多粉絲，近期正在進行徒步環島挑戰，記錄台灣的風景、人文與生活點滴，並透過社群平台分享旅程中的所見所聞。他的環島旅程吸引不少台灣粉絲關注，甚至有粉絲特地趕往他的路線，只為一睹風采或與他合照。

    24日晚間，Jacob Pugmire走到台南，熱情女粉絲急約男模見面，當晚約7、8 點女粉絲將機車騎上公園用地，男模將自己裝有3萬元現金的錢包、護照與信用卡交由女粉絲，暫放在機車置物箱後，隨即一同進入公園散步。

    直到凌晨0時許，男模與女粉絲準備離開時，才驚覺機車坐墊遭人撬開，Jacob Pugmire的皮包遭竊，因此立刻報警求助。育平派出所員警趕赴現場，陪同兩人在公園內徒步尋找，並查訪可疑街友，但至今尚無進一步線索。

    警方指出，如果女粉絲當時將機車停放在附近的停車場，停車場內光線充足且設有監視器，可能有機會留下監視器紀錄，但女粉絲違停在公園內，而該處旁邊正在施工，被鐵皮圍住，相當陰暗隱蔽，也沒有設置監視器。

    警方強調，將持續擴大調閱周遭監視器，希望能鎖定嫌犯，追回失竊財物，同時，也呼籲民眾不要違規停車，根據台南市政府工務局主管的「台南市公園綠地管理自治條例」第9條第5項規定，未經同意在公園或綠地內騎車、停車，可處1200至6000元罰鍰。

    美國男模網紅 Jacob Pugmire徒步環島至台南，女粉絲違規將機車停在林默娘公園隱蔽處，男模錢包、護照暫放機車內遭竊。警方指出，違停處無監視器，已擴大調閱周邊影像追查竊嫌。（記者王捷攝）

    美國男模網紅 Jacob Pugmire徒步環島至台南，女粉絲違規將機車停在林默娘公園隱蔽處，男模錢包、護照暫放機車內遭竊。警方指出，違停處無監視器，已擴大調閱周邊影像追查竊嫌。（記者王捷攝）

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