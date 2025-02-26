桃園青埔新建案疑灌爆模！15車慘變「水泥車」

桃園青埔高鐵特區新建案疑灌模崩，近30車慘遭水泥襲擊。（取自臉書粉專「桃園郡」）

2025/02/26 06:10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園巿青埔高鐵特區的一處工地，25日中午進行灌漿作業時，疑似模板承受不住壓力導致出現「爆模」，造成附近停車場內近15輛車慘遭水泥襲擊，幾乎都被覆蓋厚厚一層水泥，且車窗玻璃與後照鏡受損；建商事後先派人以水槍先行洗去部分車體的水泥，並允諾會承擔車輛美容與維修費用。

受害車主得知停在停車場的愛車，不管原本是什麼顏色，如今一整排車子慘遭從天而降的水泥襲擊，整輛車幾乎都被覆蓋厚厚一層水泥，通通成了土色，個個氣炸了，根本沒心情上班，且眼見有些水泥乾掉了，雖有強力水柱，可是車上的水泥似乎不為所動，根本不容易清除。

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對此，工地人員說明，會請保險公司就負責有該受害汽車美容的，汽車美容該送去板金廠的，然後請保險公司的專員進行評估。

桃園市政府建築管理處則表示，有關工地灌漿爆模將依建築法第89條，裁處承造人9萬元罰鍰。另今日派員現場勘查立即現場改善，如有情節重大者將勒令停工，直至完成改善後審核通過，方得復工。

建管處強調，本案後續將要求建商妥善處理車損民事賠償。

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