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    首頁　>　社會

    藝人易淑寬疑涉為兒行賄監所 桃檢訊後請回

    2025/02/26 00:15

    〔中央社〕藝人易淑寬獨子易寶宏涉台北市夜店殺警被判處9年有期徒刑，一度獲調外役監服刑。懷疑易淑寬在過程中行賄的桃檢今天指揮搜索，檢察官複訊後，將易淑寬和2名監所人員請回。

    易寶宏民國111年間移監到法務部矯正署武陵外役監獄，矯正署追查易寶宏獲遴選到外役監程序時，發現監獄人員填表不實，易寶宏有吸毒紀錄卻未勾選而未扣分，追究懲處相關人員，也依涉偽造文書罪嫌函送法務部廉政署偵辦。

    矯正署112年間撤銷易寶宏外役監准許，解送一般監獄執行；台灣桃園地方檢察署懷疑當時易寶宏獲遴選到外役監案情不單純，為釐清易淑寬是否行賄監所人員，指揮法務部廉政署搜索易淑寬住處及矯正署台北監獄。

    廉檢也傳喚易淑寬及3名監所人員到案說明，晚間8時許由廉政官帶到桃檢複訊；檢察官複訊後，易淑寬和其中2名監所人員深夜11時20分許被請回，另有1名監所人員仍在複訊中。

    矯正署表示，北監上午配合檢廉人員入監調查，已囑全力配合，以利釐清案件，如果有職員涉嫌不法，將勿枉勿縱依規嚴處，目前案情仍待檢廉調查釐清。（編輯：李明宗）1140225

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