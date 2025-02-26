兒犯夜店殺警案爽入外役監 資深藝人易淑寬複訊後請回

易淑寬移送桃園地檢署複訊，檢察官訊後於深夜11點20分許將她請回。（記者余瑞仁攝）

2025/02/26 00:00

〔記者余瑞仁／桃園報導〕資深藝人易淑寬兒子易寶宏因犯2014年台北市夜店殺警案，被判刑定讞入監，卻從台北監獄移往台東武陵外役監服刑，去年多次休假返家四處玩樂po網，坐牢猶如渡假，引發被害警察同僚大嘆：「學長白死了！」事件引發各方質疑聲浪，驚動法務部長下令徹查，易寶宏也被移往花蓮監獄服刑，當年台北監獄2名科員一度被調查後函辦；案件沉寂多時，桃園地檢署今天指揮廉政署發動偵辦，包括易淑寬在內4名嫌疑人、3名證人被帶回廉政署訊問。

其中易淑寬及3名北監公務員晚間8點15分許移送到桃園地檢署複訊，至深夜11點20分許，易女與另2公務員訊後請回，主要承辦人仍由檢察官複訊中。

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桃園地檢署指出，肅貪組檢察官今天上午指揮廉政署兵分七路搜索約談，其中一組人員前往資深藝人易淑寬位於新北市林口區的住處將她約談到案，至於易女涉案情形、是否列為被告或是證人，仍待廉政署訊問後移送檢察官複訊釐清，另有台北監獄3名調查分類科、總務科人員被約談到案，還有包括易寶宏在內的2男1女以證人身分到案。

據了解，易寶宏當年因殺警案入監，從台北監獄申請轉往外役監的審核過程曾3度被打回票，最後1次獲准移往外役監，而矯正署追查發現易寶宏曾有施用毒品紀錄，第3次申請外役監審查評分表中「再犯風險」欄，卻未勾選毒品前科，讓他拿到滿分100分，形同保送外役監，相關承辦人員因此被行政處分，另函送廉政署調查。

案由廉政署報請桃園地檢署指揮偵辦，追查可能並非行政疏失而已，恐有收受不當對價貪瀆情事，檢廉今天的約談行動，約談易淑寬與北監相關承辦人員調查釐有無行收賄情事。

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殺警案入監的易寶宏匪夷所思獲准移往外役監，台北監獄承辦人（圖中紅衣者）深夜移送桃園地檢署複訊。（記者余瑞仁攝）

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