嘉縣警務員販毒被查獲隔天又交易 法院裁定羈押禁見

嘉義縣警局保安科劉姓警務員疑缺錢鋌而走險，販毒遭台北市警方查獲後，仍執意於翌日前往約定地點交易毒品，法院今裁定羈押禁見。（資料照）

2025/02/25 21:36

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警局保安科劉姓警務員疑缺錢鋌而走險，在網路群組販賣二級毒品安非他命，遭台北市警方查獲，嘉義地檢署2月15日向嘉義地方法院聲押遭駁回，檢察官提抗告，昨獲台南高分院撤銷原裁定，發回嘉義地方法院，法院今天認為劉男被初次被查獲後，仍執意於翌日前往約定地點交易毒品，以對國家、社會法益侵害情節重大，裁定羈押禁見。

劉男被查獲後已被縣警局兩大過免職；嘉義地方法院表示，劉男目前經濟狀況呈現負債狀態，急缺現金，無任何收入，知悉毒品上游，本案第一次犯行遭查獲後，仍執意於翌日前往約定地點交易毒品，顯見其將囤貨毒品變現販售企圖甚明，有事實足認有反覆實施同一類型犯罪之虞。

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而從劉男與其毒品來源對話紀錄，可知他與其毒品來源有相當期間認識及毒品往來情形，然劉男卻於遭查獲後立即刪除行動電話內關於其上手聯絡資訊，有相當理由認有湮滅證據、勾串共犯之虞，足認湮滅證據、勾串共犯或再次於取得毒品貨源後藉此變現可能性非低，認有羈押必要，諭知羈押，並禁止接見、通信。

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