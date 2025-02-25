易寶宏夜店殺警爽調外役監 母藝人易淑寬移送桃檢

資深藝人易淑寬晚間移送桃園地檢署複訊。（記者余瑞仁攝）

2025/02/25 21:11

〔記者余瑞仁／桃園報導〕資深藝人易淑寬兒子易寶宏犯2014年台北市夜店殺警案入監，從台北監獄移往台東武陵外役監服刑，去年多次休假返家四處玩樂po網，坐牢猶如渡假，被害警察同僚大嘆：「學長白死了！」驚動法務部長下令徹查，易寶宏被移往花蓮監獄，當年台北監獄2名科員一度被調查後函辦。案件沉寂多時，桃園地檢署今天指揮廉政署帶回4名嫌疑人、3名證人，易淑寬晚間8點15分左右移送桃園地檢署複訊。

桃園地檢署指出，肅貪組檢察官今天上午指揮廉政署兵分七路搜索約談，其中一組人員到資深藝人易淑寬新北市林口區的處將她約談到案，至於易女涉案情形、是否列為被告或是證人，仍待廉政署訊問後移送檢察官複訊釐清；另有台北監獄3名調查分類科、總務科人員被約談到案，還有包括易寶宏在內2男1女以證人身分到案。

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據了解，易寶宏當年因殺警案入監，從台北監獄申請轉往外役監的審核過程曾3度被打回票，最後1次獲准移往外役監，而矯正署追查發現易寶宏曾有施用毒品紀錄，第3次申請外役監審查評分表中「再犯風險」欄，卻未勾選毒品前科，讓他拿到滿分100分，形同保送外役監，相關承辦人員因此被行政處分，另函送廉政署調查。

案由廉政署報請桃園地檢署指揮偵辦，追查可能並非行政疏失而已，恐有收受不當對價貪瀆情事，檢廉今天的約談行動，約談易淑寬與北監相關承辦人員調查釐有無行收賄情事。

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