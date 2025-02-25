高雄14隻搜救犬 全數通過國際搜救犬認證

高雄14隻搜救犬全數通過國際搜救犬認證，提升整體搜救戰力。（消防局提供）

2025/02/25 20:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市擁有14隻搜救犬，其中8隻高級搜救犬是全國最多，消防局為強化戰力，由特搜大隊領犬員搭配不同搜救犬，分成6組參加進階訓練及國際搜救犬認證評測，全數過關取得4隻中級、2隻初級佳績，連原有2隻培訓犬也通過認證，義消領犬員洪榆嵐取得中級認證，大幅提升整體搜救戰力。

消防局為避免搜救犬認證及培訓產生斷層問題，由特搜大隊馴犬小組領犬員陳孟宏、康汶羽、李信宏及前金分隊領犬員郭仲軒、仁大義消救助分隊領犬員洪榆嵐，搭配不同搜救犬共計6組，連續一周參與搜救犬領犬員進階訓練及國際搜救犬認證評測。

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由IRO（國際搜救犬組織）裁判暨日本RDTA理事長村瀨英博來台擔任搜救犬認證訓練及評測，警義消人員及犬隻參與評測，依平時訓練默契應用於測驗上，最終警消5組及義消1組參測人員及犬隻皆通過認證，繳出全壘打漂亮成績。

其中，有4隻搜救犬獲得中級認證、2隻搜救犬獲得初級認證，原有2隻培訓犬均通過認證，其中一隻接連通過中、初級二關，直接跳升中級搜救犬；連國內搜救犬界少數由義消人員組隊參賽的領犬員洪榆嵐也參加此次認證，成功通過評測取得中級認證獲肯定。

特搜大隊大隊長蘇裕銘表示，搜救犬培訓相當辛苦，領犬員必須根據各犬隻能力及個性配合調整訓練，從社會化、服從、搜尋訓練，直到通過測驗，必須花費多年時間，也才能在救災現場執行任務，這次參測6組警義消領犬員及搜救犬通過認證，持續奠定高市搜救根基，也展現不凡實力。

高雄14隻搜救犬全數通過國際搜救犬認證，提升整體搜救戰力。（消防局提供）

高雄14隻搜救犬全數通過國際搜救犬認證，提升整體搜救戰力。（消防局提供）

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