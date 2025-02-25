彰化民宅大火母子3人及時逃生 鄰居：失火前有吵架聲

彰化溪湖發生民宅大火，母子3人幸運逃生。（民眾提供）

2025/02/25 19:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮昨（24日）深夜11點發生民宅火警，1棟4樓透天厝的3樓突然冒出火舌，火勢迅速燃燒，濃煙不斷往4樓竄出，所幸母子3人迅速逃生，未造成傷亡。警方表示，獲報有人在事故現場爭執，隨即發生起火，不排除人為縱火，將調查釐清。

彰化消防局表示，24日晚間11時獲報，溪湖鎮育才街有民眾疑情緒不穩需要緊急救護，立即調派救護車前往，到場後發現，該住戶所住的透天厝3樓已陷入火海，4樓還不斷冒出濃濃黑煙，由於兩旁都是建物，相當危急，趕緊聯繫並調派多個消防分隊前往滅火。

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消防員表示，火勢在隔日凌晨0時20分獲得控制，慶幸火勢未延燒兩旁建物，屋內住有母子三人，在火警意外後皆自行逃出，沒有人受傷。

附近鄰居表示，當時夜深準備睡覺，聽到有人吵架爭吵，沒想到竟釀成火警。警方表示，該起火警意外發生前，該住戶疑似發生家庭糾紛，其中某人因情緒不穩定，通報119救護，然而救護車剛抵達，便發生火警，幸好未釀成重大傷亡，初步調查不排除有人為縱火可能，已將母子三人帶回警局調查釐清。

彰化溪湖發生民宅大火，消防人員撲滅火勢後入內搜索搶救。（民眾提供）（記者陳冠備攝）

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