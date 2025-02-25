屏東男欠繳罰單、稅單333筆 這原因即刻繳清18萬餘元

屏東縣男子車輛遭拖吊，趕緊繳清滯欠款項，示意圖。（法務部行政執行署屏東分署提供）

2025/02/25 20:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣一名男子多年來陸續欠繳罰單、稅單、通行費，高達333件，多次承諾分期繳納，均未如期履行，直到今年過年期間車輛遭拖吊，才發現拖延不繳將被強制執行，趕快借錢繳清積欠的金額。

屏東縣一名男子因欠繳2021年至2024年間的使用牌照稅、使用燃料費、ETC通行費及交通罰鍰，從2021年9月起陸續遭屏東縣政府財稅局、公路局高雄區監理所屏東監理站等機關，移送至行政執行署屏東分署執行，歷年移送案件總計達333件，滯欠金額共18萬8814元。

請繼續往下閱讀...

屏東分署指出，男子多次承諾分期繳納，但均未如期履行。直至今年過年期間，車輛遭拖吊，陷入無車可用困境，才發現拖延不繳將受強制執行。於是過年後向老闆及友人借款，主動到屏東分署，將所欠罰單與稅款全數繳清，並承諾若未來有新增案件移送，將在接獲通知後立即到場繳清。

2021年案件被移送時，男子當時尚未滿30歲，每月收入僅3萬餘元，屏東分署考量其家屬臥床急需用錢，並有房租及貸款壓力，同意其以分期方式償還欠款，但男子始終無法如期繳納；後分署查悉，男子先後有從事保險業務員、旅館員工等職務，而多次扣押其薪資及銀行存款。

此次男子於車輛遭拖吊後，自行繳款時向屏東分署執行人員表示，在車輛被拖走後才發現無車可用的困擾，在新的一年開始的這天，他下定決心，要將這些公法債權全數繳清，以免發生車輛被查封拖吊的情形。

屏東分署提醒，義務人若因經濟困難無法一次完納者，可檢具相關證明文件向分署申辦分期繳納。但若未依規定履行繳納義務，屏東分署將堅決採取各種執行措施，包括扣押薪資、存款及查封財產等，以保障公法債權實現，切勿心存僥倖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法