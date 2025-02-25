為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台澎第三海纜斷纜逮中資權宜輪「宏泰58」 海巡署以現行犯帶回

    海巡署人員登上多哥籍「宏泰58」輪，將該船以斷纜現行犯帶回。（取自管碧玲臉書）

    海巡署人員登上多哥籍「宏泰58」輪，將該船以斷纜現行犯帶回。（取自管碧玲臉書）

    2025/02/25 18:35

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕台澎第三海纜今（25日）凌晨斷纜，海巡署隨即抓到中國權宜輪、多哥籍「宏泰58」輪船涉嫌拖斷海纜，以現行犯帶回偵辦。海委會主委管碧玲在臉書強調，為了保護國安，什麼狀況都不排除。

    繼日前台馬第二、第三海纜因自然耗損而斷纜，25日台澎第三海纜也於凌晨3時3分斷纜，訊務疏轉至台澎第二號海纜、澎金第三號海纜及台金第二海纜等，中華電信除派員處理，也依據標準作業程序，通報國家通訊傳播委員會（NCC）、數發部、海巡署等單位，並由海巡署協助調查斷纜原因。

    管碧玲指出，22至25日，台南巡防區的雷操手就一直監控這艘船，巡防區曾通報巡防艇七次，都因為海象不佳出不去，也通報安平信號台廣播七次，對方都不回應。

    25日凌晨零時許，海象許可下，海巡100噸艇PP10079於2時30分到達現場，果然看到該船下錨，遂廣播驅離，約半小時後該船起錨航離，海巡當下也接獲中華電信報案，因而再次攔停。

    管碧玲說，海巡船艦艇任務多元，近期加強海纜守護，驅離不少船隻，涉及機敏，海巡沒有每一次行動都對外發布，2月16日發生斷纜，也移送了一艘涉嫌導致台馬2號斷纜的國籍漁船。

    不過她強調，國籍漁船在斷纜時間於斷纜海域拖網作業，能否確證為其所造成，仍須檢察官偵辦；至於多哥籍權宜輪的各項跡證則給了我方初判的基礎，因此展開強硬的態度，為了保護國安，什麼狀況都不排除，採取最高規格的防範。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播