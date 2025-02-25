台澎第三海纜斷纜逮中資權宜輪「宏泰58」 海巡署以現行犯帶回

海巡署人員登上多哥籍「宏泰58」輪，將該船以斷纜現行犯帶回。（取自管碧玲臉書）

2025/02/25 18:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台澎第三海纜今（25日）凌晨斷纜，海巡署隨即抓到中國權宜輪、多哥籍「宏泰58」輪船涉嫌拖斷海纜，以現行犯帶回偵辦。海委會主委管碧玲在臉書強調，為了保護國安，什麼狀況都不排除。

繼日前台馬第二、第三海纜因自然耗損而斷纜，25日台澎第三海纜也於凌晨3時3分斷纜，訊務疏轉至台澎第二號海纜、澎金第三號海纜及台金第二海纜等，中華電信除派員處理，也依據標準作業程序，通報國家通訊傳播委員會（NCC）、數發部、海巡署等單位，並由海巡署協助調查斷纜原因。

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管碧玲指出，22至25日，台南巡防區的雷操手就一直監控這艘船，巡防區曾通報巡防艇七次，都因為海象不佳出不去，也通報安平信號台廣播七次，對方都不回應。

25日凌晨零時許，海象許可下，海巡100噸艇PP10079於2時30分到達現場，果然看到該船下錨，遂廣播驅離，約半小時後該船起錨航離，海巡當下也接獲中華電信報案，因而再次攔停。

管碧玲說，海巡船艦艇任務多元，近期加強海纜守護，驅離不少船隻，涉及機敏，海巡沒有每一次行動都對外發布，2月16日發生斷纜，也移送了一艘涉嫌導致台馬2號斷纜的國籍漁船。

不過她強調，國籍漁船在斷纜時間於斷纜海域拖網作業，能否確證為其所造成，仍須檢察官偵辦；至於多哥籍權宜輪的各項跡證則給了我方初判的基礎，因此展開強硬的態度，為了保護國安，什麼狀況都不排除，採取最高規格的防範。

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