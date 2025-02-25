李威疑串證 竟是畏懼作家王薀「上師」身分不聽話恐有懲罰報應

檢警偵辦台北市某私人佛教精舍蔡姓女信徒命案，昨以被告身分約談知名藝人李威，訊後30萬元交保。（資料照）

2025/02/25 17:55

〔記者王定傳／台北報導〕檢警偵辦北市某私人佛教精舍蔡姓女信徒命案，懷疑佛教文學作家王薀涉教唆信徒，以反覆跪拜方式將蔡女活活虐死，繼聲押禁見王薀等人後，昨以被告身分約談涉嫌幫王薀串證的信徒、知名藝人李威夫婦，訊後諭令李威夫婦分以30萬、15萬交保；據悉，李威等部分信徒，涉袒護王薀且疑似串證的原因，竟是畏懼王薀的藏傳佛教「上師」身分，擔心不照辦理會受懲罰報應，而涉協助串證成為被告，另由於王薀羈押期限將屆，預料檢方最快在下週將偵結全案。

據悉，死者蔡女從事會計工作，去年4、5月跟隨王薀修行，王薀請她擔任私人會計，並由住持吳慧珠安排入住精舍；怎料，去年7月23日颱風夜，王薀疑不滿蔡女處理帳務致虧損，召集十餘名信眾在精舍附近餐廳開「讀書會」，與會者包括蔡女、吳慧珠、李威夫婦等人。

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據了解，王薀等人涉教唆信徒命蔡女在佛像前反覆叩頭懺悔；蔡女疑被迫長時間跪拜、體力透支倒地，事後，吳慧珠與信徒姜芃妤、李淵源3人，還以手推車將她推回精舍。

警方獲報趕抵發現蔡女全身是傷、失去生命跡象，法醫解剖研判死者因橫紋肌溶解症過世，且她銀行帳戶內的200多萬元遭提領一空，朝他殺偵辦，去年9月至本月發動三波行動，將王薀、吳慧珠及信徒等7人聲押禁見獲准（有3人已獲交保，目前4人在押），並三度以證人身分傳喚李威訊後均請回。

據傳檢方掌握李威與信徒串證錄音檔，昨下午才會約談李威夫婦，改列被告偵辦，並帶著李威返回住處搜索，訊後諭令李威30萬元交保、李妻簡瑀家15萬元交保。

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