互控偽娘、討客兄爭孩子親權 月收10萬補習班老師輸月收3萬飲料店妻

彰化一對夫妻為爭親權，互控對方不是，法院把孩子親權單獨判給媽媽。（資料照）

2025/02/25 18:07

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化一名人妻指控丈夫是「偽娘」、「性冷感」，丈夫反控妻子「討客兄」、「婊子」，兩造爭吵不休，已分居7年，2年前簽字離婚，今為爭取一對子女的親權對簿公堂。該案經彰化地院審理，今法院將子女親權單獨判給媽媽，爸爸在小孩15歲前，要每月付2萬4112元扶養費給媽媽。

這對夫妻在2015年結婚，爸爸是補習班老師，月收入約10萬元，媽媽在家族經營的飲料吧工作，月收入為3萬多元，兩人育有一對子女，老大現年9歲、老二7歲，婚後兩人經常起口角，2023年簽字離婚並分居，孩子每週由兩造輪流照顧，兩造為了排除對方的親權而對簿公堂，互控對方的不是。

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妻子說，先生婚後都不跟她發生性行為，其實他就是一名「偽娘」，經常穿女性衣服自嗨，還加入「偽娘」相關的聊天室，也經常在網路搜尋偽娘相關資料，她說，先生婚前隱瞞自己性向，婚後與其他男性相約前往汽車旅館開性愛party，經她發現後，才硬要求她接受其「偽娘」的裝扮，先生也在子女面前穿著女裝，令她身心受創，深覺婚前遭受被告欺騙，更無法接受被告有同性戀傾向及與其他同性有性行為。

丈夫則說，他穿女裝是兩造間的閨房情趣，純屬好奇、好玩、有趣。他強調，兩人並非沒有性生活，他亮出購入保險套48個的證據，這些保險套在4個月內用完，兩造在分居之前都有行夫妻之實。反而太太被他發現，至少與2名男性發生性行為，經常徹夜未歸，被揭穿後，還對他施暴，他因此申請保護令，可見太太對待婚姻不忠、對他家暴、未盡家庭應盡義務，沒有資格當孩子的媽媽。

法官指出，兩造對於婚姻互指對方不是，也都有爭取兩名未成年子女之意願，但爸爸管教子女動輒採用恫嚇或體罰方式，令子女心生畏懼，且常在子女面前辱罵、訴說媽媽及其家人的不是，將負面情緒轉嫁到子女身上，致子女涉入大人間的紛爭之中，較無「友善父母」觀念。該案若由兩造共同行使親權，反而可能使子女長期捲入兩造糾紛，對子女造成更大創傷。

子女與媽媽和其家人互動良好、彼此間已建立正向、親密之依附關係等情，是本院認由原告擔任子女之親權人並負擔主要照顧責任，自較有利於子女之最佳利益。至於扶養費則審酌彰化縣家庭的平均收入、兩造之身分地位、經濟能力、一般國民生活水準等一，每名扶養費各1萬2056元。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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