林岱樺胞弟二度聲押今晚7點半開庭 檢方擬祭「限制閱卷」

林岱樺胞弟林岱融（中）被檢方聲押後，法官裁定70萬交保，雄檢不服抗告，預計今晚（25日）7點半重開羈押庭。（記者黃佳琳攝）

2025/02/25 16:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費和違法收受政治獻金案，檢調約談林岱樺到案後諭令100萬元交保，但她的胞弟林岱融和王女、黃女2名助理則遭檢方聲押，但高雄地方法院審理後裁3人各60萬和70萬元交保，雄檢不服提出抗告，高雄高分院今裁定發回雄院重審，雄院預計今晚7點半重開羈押庭，雄檢原本打算祭出「限制閱卷」應對，但專案小組討後，認為第一次羈押庭時沒有限制閱卷，第二次再限制的意義不大，因此決定再度正面對決。

據悉，崇信佛法且茹素多年的林岱樺，與轄區通法寺的關係匪淺，通法寺住持釋煌智涉嫌以林父為名成立基金會，將政治獻金違法洗進通法寺，手法與柯文哲所涉政治獻金案如出一轍；此外，林岱樺也被控以妹妹林岱縝等人當人頭，將助理費詐出匯入林岱縝等人的帳戶，待累積至一定金額後，再由胞弟林岱融所屬的稅務事務所，將錢存入林岱樺的私人帳戶挪作私人支配使用，兩案相加的不法金額3700多萬元。

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知情人士透露，林岱融在檢調偵辦時，已一肩扛下所有責任，但因事情交待不清，又被檢方查出有滅證跡象，因此才會向法院聲押他，但因高雄地院法官認為只要把限制被告彼此之間互相連絡，就能避免串、滅證，因此不同意羈押林岱融及2名助理。而雄檢不認同法官裁定提出抗告，高雄高分院今裁定發回雄院重審，雄院受理後，預計今晚7點半重開羈押庭。

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