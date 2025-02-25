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    農會選舉查察 最高檢：查扣19萬現金、起訴2代表候選人

    最高檢察署。（資料照）

    最高檢察署。（資料照）

    2025/02/25 16:50

    〔記者王定傳／台北報導〕全台287家基層農會已於本月15日完成農事小組組長及會員代表選舉，後續各農會將分別選出理事、監事、理事長及常務監事，並聘任總幹事，另，基層漁會代表選舉將於3月22日舉行；最高檢察署今指出，農會選舉查察截至2月24日，最高檢察署「查察賄選及暴力督導小組」及全國各地檢署，共受理偵辦134件230人，查扣19萬5千元，起訴2名農會會員代表候選人。

    最高檢並指出，目前受理偵辦的案件中，賄選共107件、199人，現已起訴2人；暴力案8件10人，其他案件19件21人；漁會選舉共受理賄選案4件7人。

    其中，雲林地檢署檢察官彭彥儒於2月11日指揮雲林縣警局斗南分局、雲林縣刑大、調查局雲林縣調站，查獲大埤鄉農會代表候選人涉賄，隔日旋即偵結起訴，後續又發現大埤鄉農會另一名代表候選人亦涉買票行賄，再次執行搜索，並於14日起訴該候選人。

    不僅雲林有斬獲，台東地檢署檢察官蘇烱峰於2月10日，指揮台東縣警察局與調查局台東縣調站執行搜索，查獲成功農會會員代表候選人涉賄選；嘉義地檢署檢察官黃天儀則於2月11日、12日指揮調查局嘉義縣調查站，查獲民雄鄉農會4名會員代表候選人涉賄。

    最高檢指出，屏東地檢署檢察官鍾佩宇、陳昱璇於2月13日共同指揮調查局屏東縣調查站、屏東縣刑大及屏東縣政府警察局東港分局，查獲2位農會會員代表候選人涉賄；2月21日檢察官陳新君另指揮屏東縣調查站、屏東縣警局屏東分局，查獲長治鄉2名村長涉入農會理監事選舉賄選案，並查扣預備行賄現金15萬元。

    宜蘭地檢署2月14日投票日前夕接獲宜蘭縣三星鄉農會代表選舉涉賄情資，檢察官林永及洪景明立即指揮調查局宜蘭縣調查站全力偵辦，次日隨即搜索，查獲行賄受賄者3人；台南地檢署檢察官鄭聆苓則於2月17日指揮台南市調查處、台南市政府警察局白河分局執行搜索，查獲後壁區農會代表選舉涉賄案。

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