與男友吵架心情不好 女竟持小剪刀隨機刺路人脖子

花蓮發生女子拿小剪刀隨機攻擊刺傷路人頸部的案件。（民眾提供）

2025/02/25 16:35

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮發生一起女子拿小剪刀隨機攻擊刺傷路人頸部的案件，所幸傷者送醫後沒有大礙。花蓮警分局不到一天就逮捕涉嫌的41歲金姓女子，初步了解金女疑跟男友吵架，心情不好，竟拿利刃刺人，警詢後依殺人未遂、傷害等罪移送花蓮地檢署偵辦。

警方指出，被刺傷的王姓女子是於23日凌晨坐在人行道花圃上講電話，突然一名女子徒步靠近，不發一語，突然持利器朝王女的脖子刺了一下，接著裝做若無其事的樣子離去；被害人一時間嚇傻，還不知道發生什麼事，不久感到脖子一陣刺痛，手一摸發現都是鮮血，連忙跑進附近店家求助報警。

請繼續往下閱讀...

被害人遭攻擊後相當驚恐，驚魂未定拿著棒子要保護自己，員警到場安撫後，發現她的頸部受傷，趕緊協助送醫。警方調閱監視器，查出涉嫌行兇的金姓女子就住在同社區大樓，立即登門訪查，但金女的男友稱2人吵架後，女友就負氣離開，不知道後來發生什麼事。

由於全案疑為隨機犯案，警方立刻報請檢察官偵辦、核發拘票，23日晚埋伏在嫌疑人住處，見金女進入社區，立即持拘票要去屋內抓人；但金女的男友裝傻說沒有看到人，但警方早就發現金女進入屋內，還聽到2人對話聲音，果真在廁所逮到人。

據了解，金女疑與男友吵架後情緒不滿，手持剪鼻毛的小剪刀，朝無辜路人攻擊頸部，幸好被害人沒有傷及動脈，送醫縫合後已無大礙。

花蓮警分局逮捕涉嫌的41歲金姓女子。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法