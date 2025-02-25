太陽聯盟利誘5軍人拿五星旗拍投降片 主嫌李馨慧判6年8月

中國吸收太陽聯盟成員在台發展組織、5現役士官竟拿五星旗拍投降片，高院判決太陽聯盟幹部李馨慧6年8月。（記者楊國文攝）

2025/02/25 16:42

〔記者楊國文／台北報導〕太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨等人，涉為中國發展組織，利用宮廟、幫眾人脈，吸收缺錢花用的現、退役軍人，刺探軍事機密，並誘使5名現役士官拿五星旗拍攝投降影片向中國效忠，高檢署依國安法等罪，起訴李女、幫眾陳柏熹，及8名現、退役軍人，高等法院今依國安法的發展組織罪、對公務員違背職務交付賄賂罪判李馨慧6年8月。

其他被告方面，具軍職的彭男觸犯貪污罪的「公務員違背職務期約賄賂罪」共3罪，判4年8月；吳男涉違背職務收賄罪判5年2月；現役的張姓、林姓、陳姓、劉姓、吳姓士官5人拍攝投降的心戰影片向中國效忠，被依「公務員違背職務期約賄賂罪」判刑3年2月至5年8月，退役的李男涉對公務員交付賄賂罪、國安法發展組織罪判2年8月；陳柏熹判2年2月。全案可上訴。

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全案源於刑事局、羅東分局偵辦連署行賄案時，發現有軍人自稱販賣軍事資料，報請宜蘭地檢署另行分案偵辦，同時國防部政治作戰局也接獲官兵檢舉，遂由憲兵指揮部報請檢方指揮，後來全案移轉管轄，由高檢署追溯犯罪組織源頭及犯罪架構。

高檢署查出，李慧馨在新北蘆洲經營宮廟，並擔任太陽聯盟寶陽會副組長，平時吸收退役軍人辦事，與陳姓幫眾、彭姓退役軍人，為中國發展組織，彭男利用過去在軍隊認識的同袍，向缺錢花用的現役軍人宣揚，只要幫忙刺探、收集軍事機密，以及拿五星旗拍攝投降影片，向中國表示效忠，就能賺取報酬。

其中有7名現、退役軍人多次交付軍事機密，甚至拿五星旗拍投降影片，並直指是聽從李女指示，高檢署依違反國安法、陸海空軍刑法、貪污治罪條例等罪起訴李女、陳姓幫眾，以及8名現、退役軍人。

承辦檢察官王盛輝痛批，彭男等8名現、退役軍人，領有國家俸祿，長期受國家栽培、委以重任，理應知悉對國家忠誠是身為軍人最基本的義務竟違背忠誠義務，違反保密規定，僅因個人利益薰心出賣國家人民，洩漏或交付多項軍事機密，嚴重危害國家安全，背叛自己的袍澤、國家，應受法律最嚴厲的制裁。

另現役的張姓、林姓、陳姓、劉姓、吳姓士官還拍攝投降的心戰影片，向中共表示效忠，均嚴重違反忠誠義務，惡性至為重大，檢察官建請法院將8人從重量刑。

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