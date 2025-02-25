靖城掃黑10天 北投警破33案、逮8犯嫌

北投警方執行靖城掃黑專案。（記者王冠仁翻攝）

2025/02/25 15:45

〔記者王冠仁／台北報導〕竹聯幫精神領袖「么么」黃少岑在本月初逝世，其告別式將於下月6日舉辦，警方為了防制黑幫趁著告別式集結、壯大聲勢，台北市警方宣布展開為期10天的「靖城掃黑」專案。其中北投分局於專案期間展現強勢作為，不僅積極前往易發生治安情事的場所臨檢，更先後逮捕毒品、侵占、竊盜通緝犯及酒後駕車犯嫌共8人，展現維護治安的決心。

北投分局今天表示，在本月13日至22日的靖城專案期間，北投警方共出動近300名優勢警力，針對轄內各處旅館、養生館、卡拉OK、撞球場、棋藝社等易發生治安情事之行業處所進行臨檢勤務。期間共破獲違反槍砲、毒品、詐欺及竊盜案件33件，緝獲毒品、侵占、竊盜通緝犯及酒後駕車犯嫌共8人。

請繼續往下閱讀...

警方指出，竹聯幫明仁會2年前在台北市高調舉辦春酒，引起社會譁然，事後政府修法，新增「明仁會條款」。依現行的組織犯罪防制條例規定，「以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而在公共場所或公眾得出入之場所聚集3以上，已受該管公務員解散命令3以上而不解散者」，處3以下有期徒刑，得併科3萬元以下罰金。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

北投警方執行靖城掃黑專案。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法