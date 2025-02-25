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    首頁　>　社會

    兒子易寶宏犯夜店殺警案爽住外役監 資深藝人易淑寬被搜索查是否行賄監所

    資深藝人易淑寬。（取自臉書）

    資深藝人易淑寬。（取自臉書）

    2025/02/25 15:19

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕資深藝人易淑寬兒子易寶宏因犯2014年台北市夜店殺警案，被判刑定讞入監，卻從台北監獄轉往台東武陵外役監，之後多次返家如度假、四處玩樂po網，引發被害警察同僚大嘆「學長白死了」，事件引發國人觀感不佳，易寶宏引此被移往花蓮監獄服刑，當年台北監獄2名科員一度調查；案件沉寂多時，桃園地檢署今天指揮廉政署再度發動偵辦，帶回4名嫌疑人、3名證人調查，其中包括易淑寬，案情與監獄收容人移轉外役監引發涉貪案有關，相關人員目前帶回廉政署訊問中。

    桃園地檢署指出，肅貪組檢察官今天上午指揮廉政署兵分七路搜索約談，其中一組人員前往易淑寬位於新北市林口區的住處將她約談到案，至於易女涉案情形、是否列為被告或是證人，仍待廉政署訊問後移送檢察官複訊釐清，另有台北監獄3名調查分類科、總務科人員被約談到案。

    據了解，檢廉懷疑易寶宏當年因殺警案入監，從台北監獄申請轉往外役監的審核過程，可能並非行政疏失而已，恐有收受不當利益貪瀆情事，當年北監負責審核的調查分類科、總務科2名科員經矯正署調查被函送廉政署偵辦，但事後未移送檢方偵辦。檢廉今天的約談行動，與當年這起事件有關，因此約談易淑寬釐有無行賄監所人員。

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