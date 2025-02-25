寒流突無熱水可用 警頂樓逮園藝工偷水錶

新北市淡水近來傳出水錶大盜，被淡水警方人贓俱獲，天冷住戶面臨無熱水可用，都氣得牙癢癢。（記者吳仁捷翻攝）

2025/02/25 13:58

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水最近傳出水錶大盜，淡水警分局獲報，住戶因天冷沒水可用，一度以為無預警停水，後來驚覺公寓頂樓水錶整批遭竊，鎖定一名專穿紅外套的機車騎士涉案，警方在樓頂人贓俱獲，但張姓園藝工否認涉案，全案續追其餘犯行。

淡水警分局15日至22日一週間連續接獲五起報案，多名住戶反應住家水錶遭竊，導致天冷無水可用，也不能洗熱水澡，抱怨不已，警方過濾犯案熱區，集中在淡水區淡海路186巷到206巷三處公寓，警方獲報過濾監視器，以車追人，鎖定49歲張嫌涉案。

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警員王經堯、吳宗佑24日在犯嫌犯案熱區附近巡邏，發現他機車停在一棟公寓樓下，王員等人在鄰近公寓搜尋，發現張嫌正手持工具拆下水錶，地面還遺留剪切水管、水龍頭等贓、證物，但張嫌否認犯案，辯稱住戶求助他幫忙維修，但警方查訪張嫌是園藝工，不會水電，也沒有住戶委託張嫌，全案依竊盜現行逮捕歸案，依法送辦。

被害住戶說，近來連日低溫，住戶生活、洗澡要用熱水，面臨無水可用，原以為是停水，還聯絡台水人員，後來一查赫見是公寓頂樓多戶水錶遭竊，對無良竊嫌連水錶都偷，氣得想到警局找他理論討公道。

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