員林黃金帝國驚傳全身赤裸男墜樓亡 如何上到「彰化最大廢墟」待查

黃金帝國7樓招牌橫架（紅框處）有碰撞痕跡。（記者顏宏駿攝）

2025/02/25 13:35

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市荒廢20多年的黃金帝國商業大樓，今天傳出有人墜樓！一名男子今天凌晨摸黑進入大樓內部，爬上高樓層，再下墜身亡。凌晨有民眾聽到有人大聲呼叫、哀號，接著大樓後方傳出「砰」一聲，沒有人會想到有人墜樓，但今天早上拆除工人上工時，在大樓後方地面見一名男子全身赤裸陳屍現場，7樓外牆支撐架有彎曲痕跡，研判是墜樓致死。

員林消防隊獲報到場發現，男子年約30多歲，已臟器外露，頭部受重創，無生命跡象，死者的上衣和褲子都已脫下，消防隊報請警方到場處理。警方從死者身上的證件確認身份，並在現場發現他的機車，已通知家人來認屍。

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位於火車站前的黃金帝國大樓曾經盛極一時，樓高14層，因九二一大地震淪為危樓，被喻為「彰化最大廢墟」，過去曾有網友進入內部探險、抓鬼，但民眾說，這裡不是鬼屋，也未發生過凶殺案。縣府打算辦理公辦都更，近日開始拆除，沒想到發生這起意外。

當地一位民眾說，昨天11點就有聽到有人在鬼吼鬼叫，不久他聽到地面上砰一聲，由於附近經常有不明青少年喝酒鬧事，他不以為意，沒想到早上傳出墜樓憾事。

從現場觀察，死者可能走到大樓後面再攀牆墜下，約7樓處的支撐架可見彎曲，疑似死者墜落時碰到。至於死者如何上到大樓頂樓還待警方調查。目前工程單位已把整棟樓大小門封閉上鎖，並圍上封鎖線，禁止人員靠近。

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拆除中的黃金帝國驚傳有人墜樓身亡，死者疑從大樓後方墜下。（記者顏宏駿攝）

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