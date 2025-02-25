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    首頁　>　社會

    湖西鄉中西段車禍 計程車司機卡在駕駛座警消馳援

    澎湖縣道中西段，發生自小客車與計程車車禍。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣道中西段，發生自小客車與計程車車禍。（記者劉禹慶攝）

    2025/02/25 13:13

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連接西嶼、白沙、湖西向至馬公市的澎湖縣道203號線，今（25日）發生一起計程車與自小客車對撞車禍，導致計程車駕駛車門毀損，駕駛卡在車內無法動彈，並因痛苦難忍大聲哀嚎，路過人車見狀，紛紛停車進行救援，警消隨後趕抵，由消防局人員持破壞工具，將受困駕駛救出送醫。

    馬公警分局交通分隊調查指出，今日上午10時33分許，澎湖縣道203線（中西段），1民眾駕駛營業小客車，沿中西村內道路左轉縣道203線往鼎灣方向行駛，與另一名駕駛自小客車沿縣道203線中西往白沙方向行駛，雙方發生碰撞致肇事，造成營業小客駕駛受傷送醫，另一名自小客駕駛輕微擦挫傷自行就醫，無飲酒。

    由於撞擊力過大，自小客車車頭全毀，計程車駕駛車門凹陷變形，導致駕駛卡在車座無法動彈，由於相當疼痛，駕駛大聲哀嚎求救，路過人車紛紛停車，加入救援腳步，但因車門損壞嚴重，遲遲無法將駕駛救出，直至澎湖縣政府消防局趕抵現場，持破壞工具破壞車門，才將駕駛救出。

    計程車駕駛駕駛就醫，尚無法酒測，詳細肇事原因刻由警方調查中，釐清車禍發生責任歸屬。但該路段因過於筆直，車速都過快，常發生車禍，因此當地居民建議假裝緩速設施，並呼籲駕駛行經該路段能減速慢行，避免發生車禍。

    自小客車車頭全毀，可見撞擊力道有多大。（記者劉禹慶攝）

    自小客車車頭全毀，可見撞擊力道有多大。（記者劉禹慶攝）

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