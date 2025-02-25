新莊警5天破2起槍砲案 查扣2衝鋒槍1手槍

警方於彰化高鐵站外逮獲黃男。（記者徐聖倫翻攝）

2025/02/25 13:47

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊警分局連破2起槍砲案，警方接獲情資，經過一系列調查，本月15、20日分別南下前往台中、彰化共逮捕4名嫌犯到案，起獲改造衝鋒槍、改造手槍、子彈、毒品等各式證物。警方今天表示，這2起案件的犯嫌均稱是第一次改槍、沒有販賣，對此警方存疑，將繼續向上溯源。

據悉，新莊警分局月前接獲線報，掌握在台中的20歲賴姓男子與彰化的23歲黃姓男子販槍情資，於是偵查隊、中平派出所組成專案小組進行調查。警方發現，賴男還有2名同夥一起改槍販賣，黃男則是單打獨鬥，於是計畫分別於15、20日南下逮人。

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警方先設局約賴男於台中市國道3號清水服務區交易，待賴男與2名同夥出現，埋伏在旁的員警一擁而上，順利將這3人制伏。警方起獲改造衝鋒槍2把、彈匣2個、子彈20顆等證物，還扣回3人使用的手機共5支。

警方於20日，再約黃男於彰化高鐵站交易，等他一現身就用優勢警力逮人。警方起獲改造手槍1把、彈匣1個、子彈9顆、安非他命2包、毒咖啡8包、吸食器等多樣證物，也一樣扣回黃男手機2支。

賴、黃等人向警方供稱，因為好奇好玩才自己改槍，矢口否認販賣槍枝，堅稱「這是第一次」。警方目前已將手機進行破解，將持續向上溯源。警詢後，依槍砲、毒品等多項罪嫌，將賴、黃等共4人移送法辦。

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警方於清水服務區逮獲賴男等3人。（記者徐聖倫翻攝）

警方另在黃男身上扣回毒咖啡、安毒、吸食器等證物。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回改造衝鋒槍、子彈等證物。（記者徐聖倫翻攝）

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