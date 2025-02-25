台中荒唐中醫師「內觀法」性侵女患者 賠350萬元換免蹲苦窯

黃姓中醫師賠償女方350萬元和解，法院減刑並宣告緩刑5年，免除入獄之苦。（示意圖）

2025/02/25 14:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓中醫師兼任一家中醫診所院長，2023年治療車禍受傷的女子小芳，他宣稱要用中醫的「內觀法」治療，卻伺機性侵害小芳得逞，台中地院審理時，律師辯護說，黃男確實是治療，「錯在最後一個步驟是刑法上之性交」，黃男是多年來沒有醫治好小芳，心理產生責任感而犯案，一審認為黃男所指的「內觀法」，不能合理化性侵害犯行，依強制性交罪判處黃男3年4月徒刑，他賠償女方350萬元和解，且全部支付完畢，二審減刑改判2年，緩刑5年，免除入獄之災，可再上訴。

判決書指出，女子小芳（化名）因車禍受傷，2023年2月28日下午求診，黃男指稱要對小芳腰椎以下至臀部部位，進行針灸治療，要求小芳脫下褲子躺在診療床上，卻趁護理師離開診間之際，他宣稱要用中醫的「內觀法」治療及針灸，要求小芳閉眼且將腿部抬高，伺機強行性交得逞，小芳身心受創而報警，台中地檢署依強制性交罪起訴黃男。

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台中地院一審審理時，黃男不否認與小芳發生性關係，但他強調沒有強制性交犯行，小芳當時沒有反抗或是爭執，他也沒有強迫威脅小芳，律師辯護說，黃男因多年來沒有醫治好小芳，心理產生責任感，並因自己母親離世，產生移情作用，因而犯下本案，深有悔意，黃男是「計畫性治療，而非計畫性性侵，錯就錯在最後一個步驟是刑法上之性交」。

小芳則說，黃男要她把内褲拉下來，躺在診療床上腳抬高，這個動作使她的下體整個露出，黃男還要她閉眼，要她確認現在看到什麼顏色？或是夢到什麼？之後侵害她。

法官認為，黃男利用小芳對中醫師醫療專業的信任尊重，又利用護理師離開，兩人共處一室的機會，假借「內觀法」等醫療名義，對小芳性交，觸犯刑法的強制性交罪。

法官強調，黃男提出「內觀法」等資料，並強調「內觀法」是依據經絡跟脈輪（身體神經叢的集合點），在針灸時可以激發脈輪產生顏色，閉眼才看得到，但上述資料與治療方法，都不能合理化黃男性侵害犯行，判處黃男3年4月徒刑。

黃男與台中地檢署都上訴二審，黃男不但承認犯行，且賠償女方350萬元和解，且全部給付完畢，高等法院台中分院據此減刑，並宣告緩刑5年，條件是提供120小時義務勞務，以及接受法治教育5場次，可上訴三審。

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