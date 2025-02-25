桃市181處租賃式科技執法路口 去年車禍事故降低逾12％

桃園市政府警察局設置租賃式科技執法設置路口，去年交通事故減少。（警方提供）

2025/02/25 13:52

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局統計去年181處租賃式科技執法設置路口的交通事故，較同期減少1509件、降低12.03%，其中取締未停讓行人的路口，交通事故更減少782件、降低18.16%，警方將於3月10日起遷移其35組設備到不同路口，每處路口建置1到2種取締項目，共計有取締不停讓行人17處、闖紅燈16處、不依標誌標線號誌行駛10處、路口未淨空1處。

市警局交通警察大隊長李維振說，租賃式科技執法設置地點的交通事故去年明顯減少，以中壢區為例，設置科技執法地點的事故，較同期減少552件、降低12.34%，其中取締未停讓行人的路口，事故較同期減少372件、降低35.36%，顯見科技執法確實能減少交通事故，在人車潮多的市區效果尤佳。

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今年市警局將持續加強科技執法，以「行人安全、速度管理、遵守號誌」為主軸，落實「未停讓行人、超速、闖紅燈」等違規行為取締，李維振說，租賃式科技執法合約中的設備遷移條款，確保「總租賃科技執法組數不變」的條件下，滾動式調整設備到高發事故路口，以達到「防制交通事故最大化」的目的；3月10日起遷移35處科技執法設備到不同路口，針對不停讓行人、闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、路口未淨空等違規行為進行取締，盼能持續減少車禍事故、確保行人安全。

桃園市政府警察局設置租賃式科技執法設置路口，去年交通事故減少。（警方提供）

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