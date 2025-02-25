台版絕命毒師！戴防毒面具煉毒阻惡臭 警趁颱風直搗蕉園基地

李男等人租香蕉園做為製毒工廠，檢警收網抓人。（警方提供）

2025/02/25 13:41

〔記者許國楨／台中報導〕李姓男子曾因製毒被捕，出獄後再次召集小弟藏身屏東香蕉園重操舊業，煉毒期間為防止揮發的刺鼻惡臭，還輪班進入製毒工廠戴防毒面具因應，刑事局中部打擊犯罪中心經蒐證多時，去年趁凱米颱風侵台時強勢攻堅，查扣安非他命原料麻黃鹼等贓證物，屏東檢方聲押李等5人獲准，全案近日偵結起訴。

刑事局中打第三隊長謝岳熹今天說明案情指出，40歲李男過去便是專業製毒師，對安非他命的提煉技術嫻熟無比。出獄後吸收鄭男、厲男、溫男、林男等共犯聯手，記取過去失敗的經驗，以租賃洗車場為掩護，多次尋找適合隱藏製毒設備的地點，最終選定屏東萬巒鄉一處香蕉園內的廢棄農舍，作為新一輪製毒行動的秘密基地。

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經報請屏東地檢署檢察官李忠勳指揮，會同台中市、台南市、雲林縣及屏東縣警局組成專案小組偵辦，掌握李男等人的犯行模式、組織架構後，趁去年7月底，凱米颱風襲台之際，前往香蕉園搜索，一舉逮捕李男等5人，當場查扣煉製安非他命的原料麻黃鹼4687公克、製毒器具、現金130萬元等贓證物。

經查，李男網路自學製毒技術，由同夥先大量收購感冒藥後，從中提煉萃取煉製安非他命的前期原料「麻黃鹼」，但因煉製過程中會揮發濃烈刺鼻刺眼的惡臭，加上唯恐臭味外洩引發注意，每天會排班輪流進入密不通風的工廠內，還得戴上防毒面具阻絕異味。

且1公斤麻黃鹼可「等比」製成1公斤安非他命，若一公克可供3次吸食，以此次查獲的重量，可供1.4萬次施用，若煉成安非他命的話，市價約230萬元，全案警詢後將李男等5人依毒品罪嫌送辦，屏東地檢署認涉犯重罪、嫌疑重大，向屏東地院聲請羈押獲准，而全案近日偵結，依毒品罪起訴。

刑事局表示，依毒品危害防制條例，製造第四級毒品者，可處5年以上，12年以下有期徒刑，得併科最高500萬元罰金，呼籲民眾若發現住處周遭有可疑或不法情事，請撥打110立即向警察機關檢舉，如因而破獲刑案，將核發檢舉獎金。

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李男等人租香蕉園做為製毒工廠，檢警收網抓人。（警方提供）

李男等人戴防毒面具煉毒阻惡臭。（警方提供）

警方查扣煉製安非他命的原料麻黃鹼4687公克、製毒器具、現金130萬元等贓證物。（警方提供）

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