鄰居家排油煙機朝著醫生家吹 友人拿磚頭塞排煙管GG了

鄰居家排油煙管朝醫生家吹，友人幫「處理」竟害自己吃官司。示意圖。（資料照）

2025/02/25 13:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕家住鳳山的魏姓醫師，不滿鄰居家的排油煙管長期朝著他家吹，友人張男到魏醫師家喝酒時，自告奮勇拿磚頭塞住鄰居家的排油煙管，鄰居找上門理論，張男還把對方打了一頓，法官依強制和傷害罪判魏男拘役50日，得易科罰金。

判決指出，去2月23日傍晚，張姓男子到魏姓醫師家裡作客，兩人飲酒時，魏醫師提及鄰居家的排油煙機產生的廢氣一直朝他家吹，讓人很不舒服，張男自告奮勇，腳踩塑膠桶攀爬踩上陽台欄杆，非法侵入鄰居家後，將塑膠袋、磚塊塞入排油煙管，再捏扁煙管前端。

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鄰居剛好要開伙煮晚餐，打開排油煙機時，聽到排油煙機傳來「隆隆隆」的碰撞聲，鄰居外出查看，見到張男仍留在自家陽台，雙方為此起口角衝突，最後演變為全武行，直到警方到場制止後，將相關人等帶回偵訊。

高雄地方法院審理時，魏姓醫師作證指出，自己是醫生，油煙對於人體有極大危害，他長期向鄰居反應，希望鄰居家能把管子往下排放，就不會影響別人，他們卻不願意這麼做；鄰居則說，自家排油煙管是對著後方空地，魏姓醫師無法證明飄到他家的油煙來自他們家，如何認定他家的排油煙管設計有違失。

由於張男否認犯行，也沒有跟鄰居家達成和解，法官認為他僅因一己負面情緒而對無辜之他人施加暴行，危害社會秩序與住家安寧，因此依強制和傷害罪判魏男拘役50日，得易科罰金，可上訴。

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