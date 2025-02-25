台中新光三越最快明天開放取物？ 都發局：下午公告

台中新光三越最快明天開放取物？都發局表示下午公告。（記者蘇孟娟攝）

2025/02/25 12:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆進入第13天，傳百貨內價值逾億元的商品卡關無法取出，何時開放進入引起關注，台中市都發局長李正偉指出，新光三越昨日下午已送「評估商場巡視整理動線防護計畫」備查，預計下午審查結果出爐，若無缺失將要求新光三越排定進出時間，須分梯次開放廠商、消費者進入取物，全程須錄影錄音，確保杜絕後續另有糾紛產生。

台中新光三越年營業額258億，有800多家廠商，日前氣爆後建物管制中，傳包括精品等價值逾億元商品動彈不得，且裡面不少生鮮等食品未處理，廠商急取貨物，另有消費者不及取車或消費物等，各界關注何時能開放進入取物。

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李正偉指出，昨日下午約5點多時已收到新光三越所提「評估商場巡視整理動線防護計畫」備查，業者出具10樓以下含地下室的建物安全結構無虞鑑定書，及各樓層逐層人員進出動線等計畫，目前廠商規劃除12樓不開放外，申請其餘樓層包括12樓以上的影城、11樓以下到地下室的開放計畫，目前逐層審查計畫中，開放樓層等詳情預計下午結果出爐。

李正偉指出，新光三越自2月23日已找建築及結構等技師逐層查估建物安全，目前雖附有10樓以下含地下室等建物安全無虞的鑑定書，會仔細檢視各樓層詳細開放計畫，包括進出人員安全維護、樓管人員配置及動線安排等，也要要求出具進出人員詳細名單、進出動線、巡查點及簽到處等，尤其人員進出要均要簽到，以免進入發生危險或找不到人等不必要狀況，審查結果預計下午有結果。

但是否除12樓以外全面開放，或明日即能開放取物，李正偉說，開放樓層審查中，且不會同步全面開放，審查通過後會要求新光三越排定時程採分梯次及分階段開放進行，都發局會也前往抽查人員配置情況，原則上，各樓層均要有樓管人員及保安人員及簽到處，開放讓廠商進去盤點損失及處理生鮮品損壞部份，另也要讓民眾有機會進入取回散落物品等，全程須錄影錄音，以免人員進入後物品遺失等不必要誤會產生。

新光三越送出檢附10樓以下建物結構安全鑑定書等計畫申請進入商場整理。（記者蘇孟娟攝）

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