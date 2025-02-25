檢察官黃錦秋出入「88會館」 職務法庭重判免職轉任檢察事務官

高檢署檢察官黃錦秋被控出入「88會館」招待所接受招待，損害檢察官尊嚴，職務法庭今重判黃免職，轉任檢事官，可上訴。（資料照）

2025/02/25 13:05

〔記者楊國文／台北報導〕高檢署檢察官黃錦秋擔任警政署政風室主任時，因出入知名業者郭哲敏、涂誠文等人的睿森銀樓、「88會館」私人招待所，疑招受招待，引發軒然大波，經檢察官評鑑委員會認定，黃錦秋的違失情節重大，有懲戒必要，報由法務部移送職務法庭審理；審理時，黃錦秋否認違失，「絕未對不起檢察官職務」，職務法庭認定黃減損檢察官榮譽及尊嚴，情節重大，今重判免職，轉任檢察事務官。

黃錦秋到庭後，眼眶泛淚直喊「判決不公平」，並稱有利她的事證都不查，也不傳證人，她是偵辦移送郭哲敏的檢察官，「我是揭開潘朵拉盒子的人」、「沒想到水這麼深」，暗指得罪人，一定上訴到底。

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全案源於警政署2023年1月公布88會館案調查結果，懲處多名去過88會館的高階警官，高檢署亦公布調查結果，認為黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝違反檢察官倫理規範，送交檢評會個案評鑑。

檢評會調查時，高檢署主張，黃錦秋案發時借調為政風人員，應受更高標準的倫理要求，卻於2020年1月17日、7月10日，分別前往88會館與睿森銀樓招待所，接受無償招待，違反檢察官倫理規範。

高檢署指出，黃錦秋事發後否認，並要求當時同行的人員改寫自請處分書、改口否認曾到88會館。

黃錦秋答辯否認2020年1月17日有至88會館，當天是與7月10日一樣前往睿森銀樓招待所，均有付錢，並無接受無償招待，也未要求同行人員改寫自請處分書或改口否認。

但檢評會不採信其說詞，認為即使其他警政高層人士邀約前往，但當下發現酒水備妥、無須付費等情事，應可察覺有異，卻未立即離去，違反檢察官倫理規範，認定違失情節達重大程度，有懲戒必要，決議評鑑成立，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。至於同樣出入88會館、睿森銀樓招待所的檢察官王涂芝，檢評會認為，王涂芝是以客人身分出席宴飲，且在新北檢、高檢署行政調查時，均坦承行為、態度良好，決議評鑑成立，但無懲戒必要，報請法務部交付檢察官人事審議委員會審議。

黃錦秋不滿被檢評會認定有戒必要，並決議移送職務法庭審理，發表聲明指高檢署唐檢評會態度偏頗，「絕未對不起檢察官職務」，將捍衛清白到底。

職務法庭審理後，認為職務法庭認定黃減損檢察官榮譽及尊嚴，情節重大，今重判免職，轉任檢察事務官。可上訴。

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