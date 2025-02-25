寒風中老翁遭遺棄漁港？警方即刻救援送暖

警方據報趕往漁港尋獲無助老翁。（警方提供）

2025/02/25 10:49

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕近日持續受到東北季風增強影響下，各地氣溫偏低，沿海空曠地帶風勢冷冽，新竹市第一分局南寮派出所在22日下午2點多接獲110報案，有名男性老人家遭家人惡意遺棄在南寮漁港，警方立即趕赴現場查處。

經警方到場了解，該名老人家遭家人載至新竹漁港直銷中心後離開，獨自靜靜的坐在輪椅上任憑寒風吹打，讓外人看了好不忍心，警方先遞上祛寒衣物及熱飲協助老人家暖身，再聽其娓娓道來事件的原委。

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原來又是弱勢家庭的個案，該老人家並非是遭家人惡意遺棄，原來是老人家本身患有身心殘疾，哥哥需要獨自照顧高齡80歲的老父親及弟弟，即本個案的老人家，因實在不堪經濟負荷及長照的身心壓力，才連繫老人家的兒子幫忙載老人家外出看診，因不知兒子在外地工作，直接將老人家載往兒子上班的漁港，並透過LINE留言後旋即離去，才造成民眾誤解老人家遭惡意遺棄。

經警方積極聯繫家屬及向新竹市政府社會處尋求相關資源協助，終於在社會處的幫助下找到新竹新中興醫院讓老人家安置並接受治療。

新竹市警察局第一分局提醒民眾，如遇相關困境應先尋求社會資源，請政府相關部門協助，切勿將老人家或兒童獨自遺留，恐有觸法之虞也免釀成遺憾。

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