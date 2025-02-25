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    首頁　>　社會

    興富發吊臂砸中捷釀1死15傷 2工人判決出爐

    台中地院歷經半年審理，判處拆卸吊臂的許姓與呂姓2名工人，各1年2月與1年徒刑，皆緩刑3年。 （中市消防局提供）

    台中地院歷經半年審理，判處拆卸吊臂的許姓與呂姓2名工人，各1年2月與1年徒刑，皆緩刑3年。 （中市消防局提供）

    2025/02/25 11:17

    〔記者張瑞楨／台中報導〕2023年5月10日，台中捷運發生沿線的興富發文心愛悅建案，施工用的塔式起重機伸臂掉落至中捷鐵軌，導致列車撞上，知名人權學者林淑雅當場死亡，乘客15人受傷的悲劇，此案經監委糾正勞動部職業安全衛生署、中捷公司，國家運輸安全調查委員會也於去年（2024年）6月調查結束後，台中地檢署進一步依過失致死罪，起訴拆卸吊臂的許姓與呂姓2名工人，至於興富發等4家公司不起訴，台中地方法院歷經半年審理，今天（25日）判處2工人各1年2月與1年徒刑，皆宣告緩刑3年。

    台中地院尚未公布判決的主要理由，此案可上訴二審，另依中檢起訴書，「文心愛悅」是興富發公司推出的建案，齊裕營造公司負責營造，齊裕委託宇球國際興業公司負責塔式起重機拆除，宇球再轉包給嘉謜工程行，被告許男是拆除的指揮手，被告呂男是操作手，2人違反「塔式吊車工程施工計畫書」等規定，逕自微調斜拉拆除機的桁架、逆時針旋轉起重機桁架等，導致拆除機桁架被彎折破壞，失去荷重能力、掉落於中捷軌道，造成人權學者林淑雅死亡，另有15名乘客受傷的重大事故。

    檢方指出，2人應注意而未注意，觸犯過失致死罪，另外，於一樓負責監督或指揮的蔡姓工務長與劉姓工人，還有上述興富發、齊裕營造，以及宇球與嘉謜公司等4公司與負責人，都因罪證不足而不起訴。

    民事部分，興富發已與多數的賠償死傷者和解；中捷與台中市府索賠部分，仲裁結果為興富發等4家公司賠償共2億2000餘萬元；行政部分，監察院以塔吊管理作為確有不足，糾正勞動部職安署與中捷公司。

    台中地院歷經半年審理，判處拆卸吊臂的許姓與呂姓2名工人，各1年2月與1年徒刑，皆緩刑3年。 （中市消防局提供）

    台中地院歷經半年審理，判處拆卸吊臂的許姓與呂姓2名工人，各1年2月與1年徒刑，皆緩刑3年。 （中市消防局提供）

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