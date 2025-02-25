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    勞工處副處長林東山涉貪 新竹縣府︰受理陳情均依法行政

    新竹縣政府針對勞工處副處長林東山被控涉嫌貪污一事，強調縣府受理陳情案件一切都會依法處理。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府針對勞工處副處長林東山被控涉嫌貪污一事，強調縣府受理陳情案件一切都會依法處理。（記者黃美珠攝）

    2025/02/25 10:37

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    竹縣勞工處副處長林東山涉貪 法院今裁准羈押禁見

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府勞工處副處長林東山被控，涉嫌未能落實勞動安檢，且違背職務收受賄賂，經檢方兩度聲押才獲准羈押禁見一事，縣府表示，他們各單位受理陳情案件一切均依法行政，但尊重也會配合司法調查，也呼籲司法毋枉毋縱。

    縣府表示，針對林東山涉案部分，全案已經進入司法程序，也事關偵查不公開，以致他們無法完整了解全案，所以無權也不便置喙。但是新竹縣政府在受理陳情案件，均依法行政，也尊重並配合司法調查，呼籲司法毋枉毋縱。

    但是縣府內部同仁們則普遍認為林東山無辜，因為他平時工作踏實、勤勉之外，行事作風也相當嚴謹。

    據透露，本案起因於一起單純的勞、資雙方對於上班工時不同認定的爭議，資方強調整點上班，但是勞方卻主張自己每天有提早上班數十分鐘不等的事實，所以據以要求資方給付加班費。

    去年勞方申訴過3次後，經勞工處不同承辦人處理，但是最後結果都不利於勞方，以致身為勞工處副處長的林東山被認為是幕後的黑手，勞方後未再提出調解或訴願，但全案卻逆風改由檢方以貪瀆案件發動偵辦。

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