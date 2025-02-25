台中地方媽媽愛唱歌直播收「鐵粉」 險變假投資詐團提款機

陳婦到銀行準備匯款，行員察覺有異關心。（警方提供）

2025/02/25 11:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓婦人熱愛唱歌，經常在網路開直播展現歌喉，還累積了一群「忠實粉絲」，沒想到這份才藝竟吸引「假粉絲」，假欣賞為名精心設局，誆只要投資虛擬幣就可一圓移民夢，陳婦不疑衝銀行就要匯款，幸行員察覺有異通報警方協助聯手勸阻，陳婦才驚覺險變詐團提款機，保住存款。

台中市第五分局北屯區上週五接獲轄內銀行通報，表示65歲陳婦疑遇詐需協助，員警董承鑫、沈怡君趕往了解，原來陳婦在網路社群有開設粉絲專頁及直播唱歌展露才藝，近日有一名男子透過網路自稱是忠實粉絲與其攀談，每天熱情留言晨昏問候，甚至大讚：「妳的歌聲太感人了，應該讓更多人聽見！」幾番互動後取得陳婦信任成為好友，。

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期間對方開始關心陳婦的生活和未來計畫，當得知陳婦有移民意願後，熱情推薦一個「穩賺不賠」的虛擬貨幣投資方案，聲稱只要先匯款1000美金，就能輕鬆累積移民基金，實現夢想，對投資虛擬貨幣領域不了解的陳婦信以為真以為遇到了貴人，當天就前往銀行要辦理網路銀行並匯款1000美金。

男子還不忘提醒陳婦，如果銀行人員有詢問用途，要回答匯款是要出國移民使用，幸好行員警覺，趕緊請警方協助，員警一聽到「先匯款才能拿到虛擬貨幣」，馬上識破騙局，當場列舉案例提醒陳婦這是「假交友＋假投資」的典型手法，讓她驚覺上當趕緊收手，陳婦同時感謝員警及行員的幫忙，保住了她的血汗錢。

第五分局長劉其賢呼籲，詐騙猖獗，會用各用話術誘騙民眾投資，但天下沒有白吃的午餐，更沒有天上掉下來的禮物，投資沒有穩賺不賠的，輕信高獲利的投資終會成空，千萬不要輕信他人貿然匯款、轉帳，或將帳戶提供給他人使用，終究會成為詐騙集團的肥羊，得不償失。

員警也到場勸說，及時阻詐。（警方提供）

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