荒唐法官收卷不分案辯「不知如何處理」 職務法庭判罰3個月薪水

荒唐法官王榮賓收卷卻不分案、辯稱「不知如何處理」，職務法庭今判決罰3個月薪水。（資料照）

2025/02/25 10:43

〔記者楊國文／台北報導〕嘉義地院法官王榮賓任職新竹地院時，承審少年毒品案件，判決後，被高等法院撤銷發回更審，他收到卷宗資料竟以「不知如何處理」為由，將案件擱置長達4年6個月之久，直到遷調前2天才批示案件分案由其他法官審理，法官評鑑委員會認定王違失情節重大，決議移送懲戒法院職務法庭審理，給予懲戒，建議罰1個月薪水；職務法庭今判決罰3個月薪水，約30多萬元。可上訴。

法評會調查指出，2017年3月王榮賓擔任新竹地院刑事庭法官承審葉姓男子及梁姓、許姓少年涉犯毒品案件，合議庭因誤以為梁、許未經少年法庭調查，檢方就逕行起訴，而判決公訴不受理。梁姓少年上訴後，高等法院撤銷發回更審。

請繼續往下閱讀...

2019年2月12日，新竹地院將發回的卷宗資料交給王榮賓核示，依法，王可以自己審理或寫簽呈改由其他法官審理，但王擱置案件不騰號理會，未依分案作業程序妥速處理，直至他將遷調嘉義地院前2日，也就是2023年8月28日，才以審理單批示案件後續分案及審理程序，無故延滯處理案件長達4年6月。

新竹地院發現後，立即召開自律委員會議，認定王榮賓已違反法官倫理規範、法官法規定，決議將王榮賓送請個案評鑑。

王榮賓指出，2019年2月當他收到發回的卷宗資料後，因為是職業生涯中第一次碰到此種情況，有點不知如何是好。經詢問書記官及審判長後得知應簽出分案，但他先前沒有研擬過類似簽呈，雖有請書記官詢問刑事記錄科科長提供一份簽呈例稿供他參考，但仍不知如何研擬而擱置，後來，因承辦案件數量增多，便將注意力放在處理未結案上，加上家庭因素，忽略研擬本案簽呈。

王榮賓承認自己有疏失，向評鑑委員坦承認錯，將把此事當作最大的警戒，強調不會再犯。

法評會認為，王榮賓無故延滯案件處理，使梁姓少年涉犯刑事案件額外拖延4年半之久，直到成年後才經由法院判決確定，無法及時得到公正審理，但此案其他當事人已於2018及2019年判決確定，王的違失影響當事人權益而情節重大，有懲戒必要，決議由司法院移送職務法庭審理，建議申誡、並罰俸1個月。

職務法庭今判決罰3個月薪水，約30多萬元。可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法