台中提高改裝車罰鍰額度 最高3萬元

中市環保局修改噪音裁罰基準。（市府提供）

2025/02/25 10:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕改裝車囂張的噪音已引發民怨；台中市環保局制定「機動車輛違反噪音管制法案件裁罰基準」，今（25）日起施行，對未使用認證排氣管及高分貝噪音車，提高罰鍰額度，過去是1800元起跳，修改為若超出91分貝，或超出標準值大於5分貝，將以罰鍰最高額度3600元處分，可累計開罰到至最高上限3萬元。

寧靜的夜晚，因為改裝車輛呼嘯而過造成的噪音，驚醒好不容易哄睡的嬰幼兒，整夜啼哭，大人也被嚇醒，中市市議會幾乎每一個議員都接獲陳情，要求市府要想辦法解決。

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台中市政府環保局因此訂定「機動車輛違反噪音管制法案件裁罰基準」，並自今（25）日起施行，針對未使用認證排氣管及高分貝噪音車，提高罰鍰額度，原本現行噪音管制法規定針對違規噪音車輛罰鍰額度1800元起跳，無法有效嚇阻噪音車橫行，修改為機動車輛如噪音測定值超出91分貝，或超出標準值大於5分貝，將以罰鍰最高額度3600元處分；另民眾如使用非原廠、未完成認證登記的排氣管，處分起算金額也將從3000元提高至6000元，如果車主重複違規將按次累計開罰至最高上限3萬元。

環保局長陳宏益表示，環保局自2023年起啟動靜城專案，透過科技執法、智慧監錄、聯合稽查等多重管制措施，強力取締違規噪音車輛，統計2024年針對噪音車已開罰逾3000輛次；為強化源頭管理對症下藥，環境部與交通部今年元旦起也推行新制將機車排氣管納為管制規範。

環保局表示，台中市實施裁罰基準新制，就是要透過加重罰鍰額度，發揮嚇阻效果，遏制改裝車輛違規行為，杜絕噪音車。

環保局用聲音照相科技執法取締噪音車。（市府提供）

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