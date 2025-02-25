4成超速、3成亂切車道！彰化「違規王」路口曝光 1年8556件罰單

彰化市新平路與環河街口科技執法路口，全年開出8556張罰單，相當於一天24件，全縣執法點最容易「中獎」的熱區。（記者張聰秋攝）

2025/02/25 09:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕路口科技執法擴大，違規王路口曝光！彰化縣3月1日起新增19處科技執法點，全縣總數達56處，其中違規最多的熱點為彰化市新平路與環河街口，過去一年開出8556張罰單，相當於一天24件，違規類型以超速、亂變換車道居多，駕駛稍不注意就容易「中獎」。

這個路口緊鄰國道1號彰化交流道聯絡道、彰化市果菜市場，更是大埔排水與洋仔厝排水的交會處，連接彰化市往鹿港、秀水的重要道路。由於車流複雜、紅綠燈多，不少駕駛心急搶快，結果違規被開罰，讓許多用路人直呼，「這裡真的很容易吃單！」

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自從彰化縣分階段設置科技執法，最早的12處執法點已經運行超過兩年，取締件數減少49%，顯示警示作用不小。雖然整體違規減少，但違規高發路口仍然存在，去年違規前三名分別是新平路與環河街口（8556件）、社頭鄉縣141線與崙饒路口（7914件）、彰化市中正路2段與中華路口（3014件）。其中，超速違規占比最高，達42%（12277件），其次是亂變換車道或轉彎，闖紅燈違規也不在少數。

彰化縣警察局交通隊分析，2024年相比2023年，原先的12處執法點取締數從5萬6332件大幅下降至2萬9000件，減少2萬7332件，減幅達49%。這也說明，許多駕駛吃過一次罰單後，下次行經該處時會放慢車速，改變駕駛習慣，進而提升道路安全。

違規減少的影響同樣反映在車禍統計，去年該路口發生62件車禍，相較前年130件，減少68件，降幅達52%，顯示科技執法對事故防制確實有幫助。警方呼籲，科技執法的目的是提升用路安全，提醒民眾遵守交通規則，別讓荷包失血，也避免因違規釀成遺憾。

彰化市新平路與環河街口，緊鄰國道1號彰化交流道聯絡道、彰化市果菜市場，路口複雜，車流更是24小時川流不息。（記者張聰秋攝）

彰化市新平路與環河街口摘下路口科技執法點最容易吃上罰單的「違規王」，違規4成超速、3成亂變換車道或轉彎。（記者張聰秋攝）

彰化市新平路與環河街口，大小馬路交錯，號誌燈很多，駕駛稍不留神搶快通行就會吃上罰單。（記者張聰秋攝）

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