台南住宅式宮廟暗夜失火 屋主夫妻與兒子3人傷送醫

消防人員架梯從2樓採光罩位置救下50歲女屋主。（民眾提供）

2025/02/25 00:08

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安南區功安三街內1間4樓式住宅私人宮廟，24日晚間9點半許驚傳1樓位置失火，2樓以上傳有兩名住戶受困。警、消人員獲報很快趕抵，得知一名有些許灼傷的男屋主自行逃出；另男屋主的妻子從2樓逃生、屋主的兒子則從隔壁住宅逃出，女屋主與兒子都有一些灼傷，一家3口都被消防救護車送醫。

南市消防局119接獲火災報案後，因為失火戶有火煙冒出，即派出轄區與附近消防人車兩梯次前往搶救，先抵達的救災人車迅速拉水線進入屋內灌救，同時從自行逃出的1名66歲男屋主得知屋內2樓以上另有其妻（50歲）與兒子（16歲）疑似受困。

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救災人員一面出水滅火、一面派員進入屋內搜尋2樓以上位置，後來得知女屋主與兒子都從2樓以上逃生，50歲的女屋主雙手約有18%的2度灼傷、意識清醒，她從住處2樓的採光罩逃生，消防人員架設雙節梯，把女屋主救下1樓地面。

屋主夫妻1名16歲的兒子，左腳遭採光罩割傷、頭髮有燒焦情形，兒子逃到鄰居住宅2樓，再從1樓室內樓梯獲救。由於屋主夫妻與兒子3人都有遭灼傷情形，3人後來都被救護車送醫。

消防人員初步檢視是該私人宮廟1樓位置起火，燃燒約20平方公尺範圍，有財物損失，消防局將進行火場調查、以釐清失火原因與責任。

消防人員架梯從2樓採光罩位置救下50歲女屋主。（民眾提供）

24日晚間9點半許，台南市安南區功安三街一處住宅式宮廟失火，消防人員到場灌救與調查。（民眾提供）

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