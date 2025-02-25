台中吃宵夜驚見他倒臥血泊 一查竟是男大生自傷

男大生突然在騎樓自戕，現場血跡斑斑令人怵目驚心。（記者許國楨攝）

2025/02/25 00:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區23日深夜發生一起驚悚事件，一名年輕男子被發現倒臥街頭，渾身是血，嚇壞目擊民眾，警消獲報趕抵現場，發現男子胸頸有明顯傷口送醫，經查，傷者是年僅19歲男大生，疑因身體狀況不好心情不佳自殘，目前生命跡象穩定，但仍在插管治療中，無法接受警詢，確切案發原因有待進一步釐清。

警方是在23日深夜11時53分許獲報，北區中清路、德化街口附近，有民眾當時正要吃宵夜路過該處，突然發現有人渾身是血倒臥血泊中，嚇的趕緊報案求助，警方與消防人員趕抵時，發現傷者是一名年輕男子，左胸及脖子處有2處明顯傷口，立即由119救護車送往中國醫急救。

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警方調閱監視器畫面後發現，男子在深夜行經案發地點時突然自傷，期間並未與人發生爭執，也無外力介入，院方檢查後確認男子身上有多處傷口，其中左胸與脖子的傷勢較為嚴重，其餘則疑為嘗試性切割傷，初步判定為自殘行為。

經查，男子為南部人，目前就讀台中市某大學，長期受身體狀況影響需固定就醫，事發當日，他剛從醫院回診後返回租住處，疑心情低落未攜帶手機及證件即外出散心，期間突因情緒低落，在該路口附近的商家騎樓自戕，也導致送醫後警方無從查知其身分。

男子其父親因打電話關心兒子就診狀況連繫未果，向當地警方報案再通報轉到台中緊急協尋，經比對相關特癥才驚覺就是該名男大生，目前男大生仍在醫院接受治療，警方已通知家屬趕往醫院陪伴，並持續調查其自傷原因。

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