迷失南投水漾森林近5天 聽障男奇蹟獲救

63歲聽障男子迷失水漾森林近5天，24日被尋獲。（南投消防局提供）

2025/02/24 23:15

〔記者張協昇／南投報導〕63歲丁姓聽障男子，20日獨自從南投竹山杉林溪入山後，欲前往水漾森林，卻在途中迷失，南投縣、嘉義縣消防局會同中華民國山難救助協會連日來動員大批人力搜救，24日上午尋獲丁男，丁男除因2、3天未進食身體虛弱無力行走外，意識清楚，經搜救人員以擔架輪流接駁下山送醫救治後已無大礙，讓焦急等候的丁男家屬感激不已。

據了解，丁姓男子20日獨自從南投竹山杉林溪生態渡假園區入山後，欲前往水漾森林，卻在途中走錯方向迷失，並且打119報案說：「我在水漾森林，我迷路了，我是聽障人員」，丁男女兒也在臉書登山通報站PO出父親走失訊息，盼山友協助找人。南投縣政府消防局20日晚間9時接獲嘉義縣消防局轉報後，立即啟動救援機制，連日來由三大隊會同嘉義縣消防局及中華民國山難救助協會動員大批人力搜救。

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今天上午9點43分，搜救人員發現丁男，丁男手、腳凍傷及有失溫現象，且因多日未進食身體虛弱無力行走，但意識仍清楚，他告訴搜救人員迷路後相當驚恐，吃完隨身攜帶的食物後，即喝溪水撐下去，已2、3天沒吃東西，肚子很餓，搜救人員立即給予保暖衣物、食物及熱飲，隨後合力以軟式擔架輪流將丁男抬下山，歷經7小時，於晚上7時14分抵達杉林溪，再由救護車送至竹山秀傳醫院就醫後已無大礙。

南投縣消防局也呼籲民眾從事登山活動，應備妥齊全裝備及訂定完善登山計畫，最好結伴同行，避免山難事件發生。

63歲丁姓聽障男子迷失水漾森林近5天，南投縣消防局連日來動員大批人力搜救。（南投縣消防局提供）

搜救人員合力以軟式擔架輪流將丁男抬下山。（南投縣消防局提供）

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