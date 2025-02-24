桃園副市長王明鉅親屬被詐1500萬！女銀行員「快速助領」750萬 8萬交保

檢警偵辦桃園市副市長王明鉅家人遭詐騙1500萬元案，懷疑林姓女銀行員涉案，今傳喚到案訊後以8萬元交保候傳。（記者余瑞仁攝）

2025/02/24 22:31

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園檢警偵辦桃園副市長王明鉅親戚遭詐騙1500萬元案，追出律師是詐騙集團成員，持續追出1名女性銀行員也涉案，讓王婦未抽號碼牌也未依洗錢防制法規定詢問提領鉅款理由，快速放行讓對方領走750萬元。桃園地檢署今天指揮刑事局、桃園市警局員警前往桃園市中壢區某家銀行分行搜索，並帶回林姓女行員，訊後依詐欺罪嫌逃檢送辦，檢方複訊後將林女以8萬元交保。

桃園市副市長王明鉅的親屬王姓婦人，遭竹聯幫蕭姓分子為首的詐騙集團，假冒檢警以帳戶遭冒用洗錢為由詐騙，詐團車手一度在彰化落網，彰化警方發現詐團製作給王婦的文書資料，還聯繫王女及其子女組詐，豈料王婦不信真警察，反而像詐團求助，由對方介紹委任律師陳冠宇協助，不料陳冠宇竟是詐團臥底，一方面穩定王婦情緒、一方面向詐團回報訊息以制定後續片策略，在連環計之下，王婦去年5月24日抵押的名下房產借貸3000萬元，其中1500萬元落入詐團口袋，幸而王婦兒子發現有異報警追查，而王婦獲悉遭詐騙巨資，一度崩潰就醫住院。

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檢警破獲詐團逮捕主嫌蕭男、律師到案起訴後，追查發現疑有銀行員協助讓王婦「快速通關」領錢，據了解，王婦到分行領錢時未抽號碼牌，直接由林姓女行員辦理提款及匯款，對於王婦一次提領巨額現金，林女未依規定詢問關懷用途，且高達750萬元的現金早已備妥，種種情況與常理不符，最後王婦第一天領現750萬元，第二天領現200萬元和轉帳550萬元，高達1500萬元的巨款落入詐團口袋。

檢調高度懷疑34歲的林姓女行員與詐團勾結，讓詐團順利快速度騙走王婦鉅款，警方今天一早持傳喚通知書，前往中壢區某銀行分行執行傳喚林女，女行員得知警方衝著她來，嚇到幾乎腿軟，警方隨後將林女帶回刑事局訊問，也帶回銀行相關資料，警詢後今晚移送桃園地檢署，檢察官複訊後將她依涉犯詐欺罪嫌以8萬元交保候傳。

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