威力彩頭獎20億1注獨得！獎落新北市 今彩539頭獎摃龜

今晚（24日）開獎的第114000016期威力彩頭獎開出1注；第114000050期今彩539頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/02/24 22:19

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（24日）開獎的第114000016期威力彩頭獎開出1注，由新北市樹林區中山路1段73之1號的「金發野彩券行」開出；第114000050期今彩539頭獎摃龜。

第114000016期威力彩中獎號碼為「第一區：07、15、16、23、24、35。第二區：02」，頭獎開出1注，可得20億元；貳獎7注中獎，每注可得585萬1027元；參獎共99注中獎，每注可得15萬元；肆獎共757注中獎，每注可得2萬元；伍獎共3767注中獎，每注可得4000元；陸獎共2萬6170注中獎，每注可得800元；柒獎共5萬0773注中獎，每注可得400元；捌獎共27萬9592注中獎，每注可得200元；玖獎共34萬7385注中獎，每注可得100元；普獎共61萬7331注中獎，每注可得100元。

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第114000050期今彩539中獎號碼為「08、17、18、24、36」。頭獎摃龜；貳獎共329注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬0249注中獎，每注可得300元；肆獎共10萬6667中獎，每注可得50元。

第114000050期39樂合彩中獎號碼為「08、17、18、24、36」。四合9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共335注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2653注中獎，每注可得1125元。

第114000050期3星彩中獎號碼為「535」。壹獎共96注中獎，每注可得5000元。

第114000050期4星彩中獎號碼為「4042」。壹獎共2注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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