退役少將、作家等涉共諜案無罪 檢方上訴仍有翻案空間

退將等人涉及共諜案，被高雄高分院判決無罪，檢方上訴翻案，仍大有可為。（記者鮑建信攝）

2025/02/24 22:01

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退役少將、作家等涉共諜案 4人全判無罪

〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍退將孫海濤等4人涉嫌共諜案，被判決無罪，法界人士表示，此案因主嫌陳柏光通緝、金流查證困難等限制，增加蒐證難處所致，但並非無翻案機會。

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據了解，孫海濤、祝康明等4人，被高雄高分險依發展組織罪、違反選罷法和反滲透法等罪起訴，院方依無法證明經費來自國台辦、查無為對岸吸收等證據，判決孫等人全部無罪。

法界人士表示，賄選是違反選罷法時有所見，而接受中國黨、政、軍人員指示，介入國內選舉，則觸犯反滲透法，則是近年來修法所增訂。

舉孫案來說，院方認為舉辦「榮耀九三」等活動時，侯友宜僅是國民黨所提名的參選人，尚未經中選會公告，而為總統副總統選舉罷免法及所規範的「候選人」，活動目的在於宣達「反戰爭、愛和平」理念，贈送粽子、花生糖或羅宋麵包等伴手禮，以招徠民眾踴躍參與，不是為了選舉，更未要求民眾須投票支持二人。

法官並指伴手禮經費來源，亦非與大陸官方或組織有關，區區數10元或至最多價值280元粽子，實不足以動搖或影響民眾投票意願，因此認定罪證不足。

不過，法界人士又說，據以往實務判決，曾有參選人尚未被公告為候選人前，因涉及賄選，被判有罪的案件。此外，由於金流不易查證，若有其他諸多旁證，足以認定與對岸有關，上訴改判有罪，並非不可能。

況且，孫等人多次邀請退役將領、軍方特定人士、里長、民眾等人，前往中國接受落地招待，並與國台辦人員聚餐、合影留念，甚至宣判兩岸一家親、和平統一和一國兩制等思想，加上邀請孫等人帶團前往對岸的幕後主嫌（通緝中），與對岸關係匪淺，未來翻盤的機會，仍大有可為。

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