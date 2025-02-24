國營單位招考爆集體電子舞弊 主嫌二審仍判4年半

中油等國營事業，多年前招考新進人員，爆發集體電子舞弊案，吳姓主嫌仍被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

2025/02/24 20:51

〔記者鮑建信／高雄報導〕中油、中鋼、台電等國營事業，招考新進員工，爆發集體電子舞弊案，不法獲利高達上千萬元，高等法院高雄分院依詐欺等罪，判處吳姓主嫌等6人，1年4月至4年半不等徒刑，其中2人獲緩刑。

據了解，2021年初，高雄地檢署接獲檢舉，指中油、中鋼、台電等國營事招考新進人員，以吳姓男子為主嫌的電子舞弊詐欺集團，涉嫌找槍手進入考試，並以電子儀器幫付費考生作弊。

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同年10月21日至隔年1月4日，檢方指示警方等單位，接連展開3次查緝行動，共搜索吳嫌住家等17處，查扣手機、藍芽耳機、偵測舞弊器材等證據，並傳訊吳等嫌犯與多名考證釐清案情。

辦案人員擴大追查，自2016年至2021年止，共有20名考生涉嫌作弊，每人先付13000元頭期款，錄取後再付尾款90萬元至158萬不等，吳等人共獲取不法所得上千萬元。

高雄地院依詐欺等罪，判處吳男、李姓、林姓、吳姓好等6人，分處1年10個月到4年6個月不等徒刑，吳等人不服上訴，高雄高分院仍判處主嫌吳男徒刑4年半，其餘5人則分處1年4月至3年不等徒刑，其中陳女和郭女因認罪，獲判緩刑。

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