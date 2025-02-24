台中太平狂轟10多槍被捕 2嫌遭聲押禁見

台中涉嫌開槍和藏匿人犯的蔡姓和林姓男子昨晚遭拘提到案，台中地檢署檢察官複訊後，今晚向法院聲請羈押、禁見2人。（記者陳建志翻攝）

2025/02/24 20:38

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名有槍砲前科的蔡姓男子（42歲），昨天凌晨5點半左右，疑因失業心情不好，持槍從太平振福路7樓租屋處朝外面連轟10多槍，嚇壞附近民眾，警方獲報到場時蔡男已逃逸，太平分局立刻報請台中地檢署温雅惠檢察官指揮偵辦，經核發拘票，昨天晚間6點多在雲林拘提蔡男和林姓共犯，複訊後因蔡男涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂，林男則藏匿人犯、湮滅證據，今晚向法院聲請羈押、禁見2人。

台中市警局太平分局昨天清晨5點30分左右接獲民眾報案，表示太平振福路一棟大樓傳出槍響，大樓外地上還散落多顆彈殼，警方不敢大意立即派員前往查看，經查訪鄰居後鎖定該大樓7樓某住戶，聯繫到房東後，由房東協助入內，當時屋內已無人在場，不過發現房內留有2顆彈殼。

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經查該租屋房客為蔡姓男子（42歲），有槍砲等多項前科，近來疑因工作不順失業，心情不佳，多次向房東抱怨訴苦，警方並發現，現場鋁門窗、遮陽板還有地面都有彈孔，和子彈射擊的痕跡，研判蔡男從屋內對外開了10多槍。

太平分局警方全力追緝，發現蔡男逃往外縣市，經鎖定人車，昨晚6點多在雲林路邊拘提蔡男和林姓共犯，訊後將2嫌依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、藏匿人犯罪嫌移送台中地檢署偵辦。

今天經檢察官複訊，認定蔡男涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪嫌；林姓同夥則涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、藏匿人犯、湮滅刑事證據等罪嫌，2人所犯均涉最輕本刑為5年以上有期徒刑的重罪，且有事實足認2人有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，今晚已向法院聲請羈押、禁見2人。

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