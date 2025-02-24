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    又見鬼切車禍！ 阿北路口擊落紅牌重機 雙雙噴飛滾翻數圈送醫

    林男的紅牌重機。（民眾提供）

    林男的紅牌重機。（民眾提供）

    2025/02/24 20:40

    〔記者許國楨／台中報導〕又見鬼切車禍！台中市西區今（24）日上午發生一起車禍，一輛機車行經路口時突變換車道，與同向直行的大型重機發生猛烈碰撞，兩名騎士當場摔飛滾翻數圈倒地，場面驚險，所幸雙方經送醫均僅手腳擦挫傷，意識清醒，詳細肇因及責任歸屬待後續釐清。

    這起鬼切車禍發生在今天上午10點多，地點在西區忠明南路與長春街口，54歲陳姓男子當時騎機車，由明義街沿忠明南路外車道直行，就在靠近該路口時突然向左變換車道往精誠五街方向行駛，而後方27歲林男則是同向騎乘紅牌重機，沿內側車道直行時，疑未注意陳男機車已打方向燈、未減速閃避，最終發生激烈碰撞。

    這一撞導致雙方均連人帶機車倒地，機車零件四散，兩名騎士也朝不同方向噴飛，還在地上連續翻滾數圈，後方汽機車直擊這驚險一幕，驚呼連連，所幸兩人均僅手腳擦挫傷，意識清醒，經送醫後沒有生命危險，經查兩人酒測值均為零，皆無飲酒情事，全案將由警方詳細蒐證後，交由鑑定單位或法院釐清肇事原因。

    第一分局長尤啓南呼籲駕駛人，變換車道時應注意左右行車安全間距，並減速慢行，遵守交通規則，避免交通事故發生。

    發生事故路口。（民眾提供）

    發生事故路口。（民眾提供）

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