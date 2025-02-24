6旬男搭公車南北破車窗偷竊草屯警桃園逮人 投檢聲押獲准

65歲張姓男子大年初四在草屯市區破車再偷車內財物，過程被商家監視器拍下。（草屯警方提供）

2025/02/24 19:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕65歲張姓男子搭大眾交通工具穿梭南北，專找車內有財物的汽車破壞車窗，再竊取車內財物，過年期間到草屯市區，毀壞4部汽車的車窗，竊走現金及高價精品合計約20萬元，草屯警方調閱各監視器及公車乘客紀錄，南北奔波蒐證，前日在桃園市逮到人，南投檢方偵訊後向南投地院聲押獲准。

張姓男子是在大年初四到草屯市區偷竊，他在夜間鎖定停放在草鞋墩夜市附近道路的汽車，先隔著玻璃看車內有無現金或物品，發現車內疑似置放包包或其他財物，就擊破車窗竊取財物，有4部車被竊後報案，而有的車主損失高級精品，有車主丟現金，合計損失約20萬元。

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草屯警方調閱監視器，發現張男犯案後徒步2公里再搭公車離開，經從車內乘客紀錄，再調其下車後監視器拍到的畫面，一步一步比對、清查過濾，終於在近日鎖定住在桃園的張姓男子。

草屯警分局中正派出所員警，前日持拘票到桃園市中壢區拘提張男歸案，由於張男南北奔走偷竊，受害者分布多個縣市，南投檢方在偵訊後向南投地院聲請羈押獲准。

警方提醒，若是車子停放在路邊、家門口，避免將財物留置車上，以免讓宵小有機可乘。

張姓男子（紅圈處）都搭公車等大眾交通工具南北偷竊。（草屯警方提供）

草屯警方在桃園市中壢區拘提張男。（草屯警方提供）

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