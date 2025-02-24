為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    6旬男搭公車南北破車窗偷竊草屯警桃園逮人 投檢聲押獲准

    65歲張姓男子大年初四在草屯市區破車再偷車內財物，過程被商家監視器拍下。（草屯警方提供）

    65歲張姓男子大年初四在草屯市區破車再偷車內財物，過程被商家監視器拍下。（草屯警方提供）

    2025/02/24 19:53

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕65歲張姓男子搭大眾交通工具穿梭南北，專找車內有財物的汽車破壞車窗，再竊取車內財物，過年期間到草屯市區，毀壞4部汽車的車窗，竊走現金及高價精品合計約20萬元，草屯警方調閱各監視器及公車乘客紀錄，南北奔波蒐證，前日在桃園市逮到人，南投檢方偵訊後向南投地院聲押獲准。

    張姓男子是在大年初四到草屯市區偷竊，他在夜間鎖定停放在草鞋墩夜市附近道路的汽車，先隔著玻璃看車內有無現金或物品，發現車內疑似置放包包或其他財物，就擊破車窗竊取財物，有4部車被竊後報案，而有的車主損失高級精品，有車主丟現金，合計損失約20萬元。

    草屯警方調閱監視器，發現張男犯案後徒步2公里再搭公車離開，經從車內乘客紀錄，再調其下車後監視器拍到的畫面，一步一步比對、清查過濾，終於在近日鎖定住在桃園的張姓男子。

    草屯警分局中正派出所員警，前日持拘票到桃園市中壢區拘提張男歸案，由於張男南北奔走偷竊，受害者分布多個縣市，南投檢方在偵訊後向南投地院聲請羈押獲准。

    警方提醒，若是車子停放在路邊、家門口，避免將財物留置車上，以免讓宵小有機可乘。

    張姓男子（紅圈處）都搭公車等大眾交通工具南北偷竊。（草屯警方提供）

    張姓男子（紅圈處）都搭公車等大眾交通工具南北偷竊。（草屯警方提供）

    草屯警方在桃園市中壢區拘提張男。（草屯警方提供）

    草屯警方在桃園市中壢區拘提張男。（草屯警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播