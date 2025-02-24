台中女大生寒夜吃鍋受困街頭 暖警當臨時助行器「我給你扶」

女大生的助行器輔助輪突斷裂，一度受困火鍋店門口。（警方提供）

2025/02/24 19:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓女大生因傷須依賴行動輔具助行，上週六寒夜中搭公車外出用餐，助行器輔助輪突斷裂，導致行動受阻也無法憑一己之力返家，因未攜帶手機又無法聯繫友人，熱心民眾見狀報警求助，員警到場後確認助行器短時間內無法修復，索性充當「臨時助行器」護送返家，暖舉讓陳女感激不已。

台中市第三分局健康派出所當晚間9點多獲報，南區高工路與南和路口有民眾需要協助，員警盧相佐、黃思華迅速趕赴現場，發現22歲陳姓女大生坐在火鍋店外椅子上，身旁擺著一部行動輔具，神情略顯無助，經了解，陳女因傷長期復健，外出時需仰賴行動輔具助行，當晚天氣寒冷特地搭公車外出，想品嚐熱騰騰火鍋暖暖身子。

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未料下公車走路險些跌倒，這才驚見助行器的輔助輪不知何時斷裂，由於租借的助行器要價不斐，陳女擔心後續賠償問題，也不知如何返家，讓原本期待的火鍋饗宴瞬間泡湯，加上假日多數同學都不在學校，她又未攜帶手機，雖有熱心民眾願借用手機協助聯絡，卻一時想不起友人電話號碼，民眾見她焦急無措才替她報警求助。

員警查看助行器狀況，研判短時間內無法修復，遂決定先護送她返家，翌日再請同學協助送修，黃員也二話不說地充當「臨時助行器」，一路攙扶確保她安全返家，陳女沿途頻頻向員警表達感謝，雖因突發狀況而打亂用餐計畫，卻也深刻感受到警方的關懷與溫暖。

警方提醒，行動不便的民眾外出時，應事先檢查行動輔具是否正常運作，避免突發狀況影響行動安全，也建議隨身攜帶手機或備妥緊急聯絡資訊，以便在遇到困難時能夠及時向親友或相關單位求助；同時呼籲，若在街頭遇到需要幫助的民眾，請不吝多加關懷，通報警方到場提供最即時的協助。

警方充當「臨時助行器」護送女大生返家。（警方提供）

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