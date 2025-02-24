南投竹山379坪地1.6折法拍！ 價格比公告現值少1600多萬

南投縣竹山台三線集山路旁一筆379坪道路用地，公告現值高達1999萬元，行政執行署彰化分署將以1.6折法拍，總價僅320萬元，比公告現值少了1600多萬元。（圖彰化分署提供）

2025/02/24 19:40

〔記者張聰秋／彰化報導〕搶便宜時機來了！法務部行政執行署彰化分署將於3月4日舉辦「123拍賣會」，其中，南投縣竹山台三線集山路旁一筆379坪道路用地，公告現值高達1999萬元，如今以1.6折法拍，總價僅320萬元，每坪僅8000多元，與公告現值相差上千萬，成為本次拍賣會焦點。

這筆土地鄰近知名精舍與食品廠，目前供通行使用，部分區域還有貨櫃及貨櫃屋占用。該地自2022年起已歷經多輪拍賣，去年重新鑑價後降價求售，這次已是第4拍，義務人名下只有一部22年舊車，希望這塊地能順利拍出以清償公司欠稅，分署也期待當天有緣人的出現。

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另一吸睛物件則是埔里鎮唯一電影院大樓3樓的一戶小坪數店面，底價209萬9000元，該物件主建物室內坪數僅3.24坪，但地點鄰近埔里中正圓環，屬黃金地段，投資或自用皆宜。書記官查封時發現，該店面鐵捲門深鎖，門口堆滿電影宣傳與廣告物，顯示仍有商業潛力。

此次拍賣會還涵蓋多筆彰化與南投的不動產，包括彰化市、員林、溪湖、秀水、和美、二林，以及南投名間、武界、仁愛、鹿谷、集集等地，適合不同需求的買家。

彰化分署提醒，民眾可利用通訊投標，3月3日前寄達「彰化光復路郵局23-119號信箱」，分署將專人取件並通知。3月4日下午2點半至3點亦可現場投標，下午3點開標。更多詳情可至彰化分署官網查閱拍賣公告及360度環景照片。

行政執行署彰化分署將於下週拍賣南投縣埔里鎮一戶小坪數店面，底價209萬9000元，該物件主建物室內坪數僅3.24坪。（圖彰化分署提供）

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