到萬華銀樓假裝買金項鍊搶了就跑 落網辯稱要送女友

警方查扣黃嫌搶的金項鍊。（記者王冠仁翻攝）

2025/02/24 19:21

〔記者王冠仁／台北報導〕24歲黃姓男子昨天下午跑到台北市萬華區一家銀樓假裝要購買金飾，他利用店員忙碌之際，趁機搶走一條價值19萬元的金項鍊後落跑。店員見狀呼救，有名路過的40歲黃姓民眾隨即加入追捕，黃嫌跑沒多久就遭黃男制伏，轄區警方也隨即趕到將其逮捕；據悉，他聲稱搶金項鍊是要用來送給女友。

警方調查，24歲黃嫌昨天下午1時許，獨自前往台北市漢中街一家銀樓，他假裝要挑選金飾，在店內東看西看，最後趁店員忙碌之際，拿起一條價值19萬元的金項鍊就落跑。店員發現遭遇搶匪也追出去同時大聲呼救，當時路過銀樓門口的黃姓男子聞聲立刻協助追捕。

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黃嫌從漢中街徒步落跑，跨越中華路後不久，就被從後追上的黃男攔下制伏，轄區警方也隨即趕到將他逮捕，還發現他是詐欺通緝犯。

據悉，黃嫌聲稱行搶動機是為了將金項鍊送給女友，但警方懷疑這只是他的推託之詞，不排除他可能有地緣關係，或是曾經前來勘查周邊地形地物。警方最後除了將他解送歸案，也另將他依搶奪罪嫌送辦。

警方呼籲，近日金價高漲，店家應加強相關防範措施，妥善管理貴重物品的陳列方式，以防不法分子趁機犯案，遇到類似案件時，可優先報警，並記下歹徒特徵，以利警方追緝。

黃嫌搶金項鍊落跑。（記者王冠仁翻攝）

黃姓民眾協助逮捕黃嫌。（記者王冠仁翻攝）

警方逮捕黃嫌。（記者王冠仁翻攝）

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