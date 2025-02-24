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    屏東琉球籍漁船印尼籍船員疑中風 花蓮空勤飛百公里救援

    一艘屏東琉球籍全良發漁船上印尼外籍漁工身體不適疑似中風，空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今派直升機，吊掛傷患轉由花蓮縣警消協助後送醫療，任務圓滿完成。（花蓮空勤提供）

    一艘屏東琉球籍全良發漁船上印尼外籍漁工身體不適疑似中風，空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今派直升機，吊掛傷患轉由花蓮縣警消協助後送醫療，任務圓滿完成。（花蓮空勤提供）

    2025/02/24 18:28

    〔記者王錦義／花蓮報導〕一艘屏東琉球籍全良發漁船昨下午在沖繩那霸港東南面作業，船上48歲印尼外籍漁工身體不適疑似中風向消防單位求援，空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今派直升機，飛往花蓮外海約70浬處，與全良發漁船會合後，吊掛傷患轉由花蓮縣警消協助後送醫療，任務圓滿完成。

    內政部空勤花蓮駐地指出，昨日下午接獲總隊勤務指揮中心電話命令，執行屏東琉球籍全良發漁船，位於沖繩那霸港東南面、鵝鑾鼻東北約 854 海浬處作業，但船上印尼外籍漁工身體不適，全良發漁船隨即全速往台灣方向航行，今天中午派遣UH-60M-14黑鷹直升機編號NA-715號機執行任務，配合全良發漁船進入台灣防空識別區後會合。

    今天下午約1點半飛抵目標區，依週邊海域及海象狀況完成高、低空偵察及風險評估，完成救援提示開始海上吊籃吊掛作業，由海巡搜救員執行病患意識評估、給氧治療、中風與八大生命徵候檢測，並予以心理支持，約下午2點半飛抵花蓮，病患轉由花蓮縣消防局協助後送醫院。

    一艘屏東琉球籍全良發漁船上印尼外籍漁工身體不適疑似中風，空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今派直升機，吊掛傷患轉由花蓮縣警消協助後送醫療，任務圓滿完成。（花蓮空勤提供）

    一艘屏東琉球籍全良發漁船上印尼外籍漁工身體不適疑似中風，空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今派直升機，吊掛傷患轉由花蓮縣警消協助後送醫療，任務圓滿完成。（花蓮空勤提供）

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