竹聯據點藏寵物店！「蜥毒」觸手伸進校園討債販毒 警逮12人

台南警方專案小組人員到東區寵物店掃蕩蜥毒犯罪組織，逮獲以陳姓男子為首的12名幫眾。（警方提供）

2025/02/24 18:15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局刑警大隊與分局等多單位掌握竹聯幫弘仁會在台南發展組織，32歲陳姓男子涉利用父母在台南東區經營的寵物店為據點，把觸角伸進校園、吸收成年與未成年成員進行販毒、詐騙與暴力討債，曾率眾強押債務人到據點毆打成傷、逼簽本票。近日警方收網、逮獲陳姓主嫌等12名幫眾共犯（含3名少年）及毒品咖啡包、K他命、西瓜刀與斧頭等物證，依組織犯罪防制條例送辦。

據了解，竹聯幫弘仁會過去曾在台南市區飯店餐廳包場大肆張揚慶祝尾牙、春酒，且毫無忌憚從事販毒、詐欺犯罪，警方列為首要打擊目標，多次掃蕩後，該集團轉趨低調，組織經營改為利用各地宮廟、寵物店、洗車場等為據點作幌子。以32歲陳男為首的弘仁會組織，就利用陳男父母在台南東區經營的寵物店透天厝做組織發展。

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警方追查發現，陳男把犯罪組織取名「蜥毒」，意謂能買到蜥蝪與毒品，並利用寵物店樓上空間作為據點空間，他把觸手伸進校園、吸收少年中輟生或缺乏原生父母照顧的年輕人，可住在該處所，利用少年心智不成熟、敢打敢拚、不考慮後果與刑責較輕的特性，吸收少年參與暴力犯罪。陳嫌曾率領旗下成員持西瓜刀、棍棒強押無力還債的債務人到據點毆打成傷、逼簽本票，手段兇殘、目無法紀。

南市刑大偵二隊近日完成蒐證，會同警局少年隊、一、四、六與永康等分局單位60餘名警力，分持檢方、法院少年法庭的拘票、搜索票與同行書兵分台南多區13處據點收網，查獲陳姓主嫌等9名成年、3名少年共犯，並起獲51包毒品咖啡包、K他命8包、幫派口號布條、教戰守則及西瓜刀、斧頭、砍刀等物證，訊後依違反組織犯罪防制條例將9名成年與3名少年嫌犯，分別移送台南地檢署與台南地院少年法庭偵辦。

警方專案小組並查知，此蜥毒犯罪據點內還掛有「克己復禮」書法，此文出自於《論語．顏淵》：「克己復禮為仁。一日克己復禮，天下歸仁焉。」，有隱含天下歸於弘仁的意涵，能打擊瓦解此犯罪集團，有助淨化校園與社會治安，不致遭到染黑。

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台南警方專案小組人員掃蕩東區蜥毒犯罪組織，逮獲以陳姓男子為首的12名幫眾送辦。（警方提供）

台南警方專案小組人員掃蕩東區蜥毒犯罪組織，起獲西瓜刀等刀械物證。（警方提供）

台南警方專案小組人員掃蕩東區蜥毒犯罪組織，起獲K他命與毒咖啡包等物證。（警方提供）

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